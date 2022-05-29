بالصور.. الإعلان عن هاتف "Vivo T2x" بمعالج Dimensity 1300

أعلنت Vivo عن هاتف Vivo T2x الذي ينطلق بمعالج Dimensity 1300 وقدرة بطارية 6000 mAh، وسعر يبدأ من 254 دولار.

يتميز هاتف Vivo T2x بشاشة IPS LCD بحجم 6.58 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يدعم معدل لمس 240Hz، وتدرج لوني DCI-P3، مع سطوع 650 nit، كما ينخفض السطوع إلى 1 nit في البيئة المظلمة.

ويضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 1300 كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Vivo T2x بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف محرك axis للإهتزازات ليقدم تجربة تحاكي الهواتف المميزة.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف T2x بألوان الأزرق والأسود، ويضم بطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44W، ويدعم أيضاً الشحن العكسي بقدرة 6W، ويضم منفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo T2x بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 254 دولار.