بالصور.. انطلاق جيل جديد من سلسلة Hisense U7H

كشفت شركة Hisense عن إطلاق جيل جديد من أجهزة التلفاز من سلسلة Hisense U7H في السوق الهندي، مع جهاز A7H.

تتميز أجهزة Hisense U7H الجديدة بشاشات مميزة بتقنية QLED ودقة 4K، والتي تنطلق مع Tornado 2.0 A7H TV الذي يتميز بلوحات 4K LED.

وتدعم أجهزة U7H معدل تحديث 120Hz، وتقنية ألوان “Quantum Do”، مع معايير HDMI 2.1، وتقنية Dolby Vision IQ، و Dolby Atmos، مع تعتيم مركزي في مصفوفة كاملة.

كما يدعم تقنية AMD FreeSync Premium لذا يتوافق هذا الإصدار مع تشغيل الألعاب، مع نمط يدعم الإستجابة السريعة.

أيضاً تأتي أجهزة UH7 بمعدل تحديث متغير يدعم تفادي تمزق الشاشة وتعزيز آداء العرض، كما يدعم الجهاز مساعد Alexa وأيضاً مساعد جوجل الرقمي.

وتنطلق أجهزة U7H بأحجام 55 و65 إنش، وتدعم تقنية البلوتوث 5.1، و Wi-Fi، وذاكرة 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 8 جيجا بايت.

من جانب أخر يأتي جهاز Hisense Tornado 2.0 A7H TV بشاشة 4K LED، مع نظام صوتي مميز يصل إلى قدرة 102W من خلال 6 من المكبرات الصوتية.

كما يأتي AH7 بنظام Google TV ونظام البث Chromecast، أيضاً يدعم تقنية Dolby Vision، و Dolby Atmos، ويدعم Apple AirPlay، وتقنية Tornado 2.0 TV، كما يأتي الجهاز بتقنية البلوتوث 5.0، وذاكرة 2 جيجا بايت رام، وسعة 16 جيجا بايت.

ويتوفر Hisense UH7 بسعر 641 دولار ويأتي الحجم الأكبر بسعر 888 دولار، بينما يأتي Tornado 2.0 بسعر 530 دولار.