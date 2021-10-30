بالصور.. تسريبات جديدة لساعة ميتا الذكية الجديدة "ميلان"

تقوم Meta، الشركة المعروفة سابقاً باسم Facebook ، بتطوير ساعة ذكية تتميز بكاميرا أمامية لمنافسة ساعة Apple الشهيرة .

تم رصد الجهاز، الذي يحمل الاسم الرمزي “ميلان”، كصورة داخل تطبيقات iPhone الخاصة به، كما ذكرت بلومبرغ لأول مرة.

تم رصد الصورة في تطبيق Meta من خلال قصص النظارات الذكية Ray-Ban التي تم الإعلان عنها حديثاً وتم رصدها من قبل مطور التطبيق ستيف موسر الذي شارك الاكتشاف على Twitter.

وكتب موسر: “إنّ فايسبوك، أعني ميتا ترك لنا هذه الصورة لساعتهم الذكية “ميلان” في تطبيق “Facebook View” الخاص بهم.

وتابع شارحاً أنّ الساعة ستكون أيضاً من الفولاذ المقاوم للصدأ وتبدو قابلة للفصل.



إنّ أخبار تطوير Facebook لساعة ذكية ليست جديدة، حيث ظهرت شائعات عن الجهاز لأول مرة في شباط في تقرير منThe Information التي قالت أنّ الشركة “ليست بعيدة” عن التطوير ويمكن أن تطلق الجهاز العام المقبل، مع إصدار الجيل الثاني في أقرب وقت عام 2023.

ومع ذلك، ذكرت بلومبرغ أنّ المستهلكين يمكن أن يتوقعوا الجيل الثالث من الساعة الذكية أيضاً، كما قال أشخاص مطلعون.

من المرجح أن تحصل هذه الخطوة على قطعة من حصة Apple في أعمال الساعة الذكية، والتي تجني شركة التكنولوجيا العملاقة على الأقل 12 مليار دولار سنوياً من خلالها.

كما أصدرت أبل للتو سلسلتها 7 الشهر الماضي، والتي تتميز بحدود ضيقة حول الشاشة، مما يجعلها 20 في المئة أكبر من السلسلة 6.

ومع ذلك، إذا تمكنت Meta من تقديم ساعة ذكية، فستكون أول من يتضمن كاميرا أمامية.

جاءت أخبار الجهاز الجديد للشركة بعد ساعات فقط من كشف الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج عن اسم Facebook الجديد، Meta، خلال الكلمة الرئيسية التي تم بثها مباشرة، والتي شهدت أيضاً سماعة رأس جديدة.

تم عرض الجهاز، الذي يحمل الاسم الرمزي Project Cambria، فقط في فيديو قصير ترك مجالاً للخيال.

ومع ذلك، كشف الرئيس التنفيذي عن بعض الميزات الجديدة التي تجعلها سماعة رأس افتراضية “متطورة”.

وسوف تشمل أجهزة الاستشعار التي تعطي صورة رمزية للمستخدم لجعل اتصال العين الطبيعية وتعبيرات الوجه في الوقت الحقيقي أثناء وجوده في metaverse.

ستسمح سماعة الرأس أيضاً بإنشاء “الواقع المختلط”، ودمج العوالم الحقيقية والافتراضية لإنتاج بيئات جديدة، وذلك باستخدام الكاميرات التي تنقل فيديو عالي الدقة بالألوان الكاملة إلى شاشات سماعة الرأس.

وقال زوكربيرج إنّ مشروع كامبريا “ليس السعي التالي”، على الرغم من أنه سيكون متوافقاً مع الجهاز، ولكنه سيكون منتجه الخاص وسيكلف أكثر من سماعات الرأس الحالية.

يتم عرض زوج من وحدات التحكم مع مؤشرات التحكم مثل تلك الموجودة في Oculus Quest، بدون الحلقة الإضافية فوق الأزرار.

لم يتم الكشف عن تاريخ الإصدار خلال البثّ المباشر، لكن زوكربيرج ألمح إلى أنّ سماعة الرأس الجديدة ستخرج في وقت ما من العام المقبل.

على الرغم من أنّ المؤتمر الرئيسي Connect 2021 ركز بشكل أساسي على metaverse من Meta، إلا أنّ أولئك الذين يشاهدون كانوا أكثر اهتماماً بإعادة تسمية الشركة.



أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي أنها ستغير اسمها عبر تغيير العلامة التجارية التي تركز على طموحاتها في بناء “metaverse”.

ويأتي تغيير الاسم في الوقت الذي تحارب فيه أكبر شركة في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي الانتقادات من المشرعين والمنظمين حول قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وسياسات الانتهاكات على منصاتها.

وقال زوكربيرج: “في الوقت الحالي، ترتبط علامتنا التجارية ارتباطاً وثيقاً بمنتج واحد لا يمكن أن يمثل كل ما نقوم به اليوم، ناهيك عن المستقبل”.

وقالت الشركة، التي استثمرت بكثافة في الواقع المعزز والظاهري، إنّ التغيير سيجمع بين تطبيقاتها وتقنياتها المختلفة تحت علامة تجارية جديدة واحدة. وقالت إنها لن تغير هيكلها التنظيمي.