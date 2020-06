بالصور.. تسريب صور لنماذج هاتف آيفون 12 القادم

شارك مسرب الأخبار الشهير سوني ديكسون العديد من الصور التي يقول إنها لنماذج تصنيع تشكيلة هاتف آبل “آيفون 12” القادم.

عادة ما تظهر صور لقوالب آيفون كل عام قبل بضعة أشهر فقط من الوقت المعتاد لإطلاق آبل لها في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى أكتوبر/تشرين الأول. وعادة ما تستند تلك القوالب إلى مخططات يتم الحصول عليها من سلسلة التوريد الصينية، مثل القوالب التي تسربت الأسبوع الماضي. وتستخدم هذه الدمى غالبا للمساعدة في اختبار الهاتف قبل الكشف الرسمي عنه.

وتتوافق الصور المسربة في الغالب مع التفاصيل التي نعرفها بالفعل، حيث يتميز الجهاز بتصميم على غرار آيباد برو (iPad Pro) مع حواف مسطحة. ومن المتوقع أن تطلق آبل ثلاثة هواتف آيفون هذا العام في ثلاثة أحجام هي 5.4 بوصات و6.1 بوصات و6.7 بوصات. وتعطي صور ديكسون المسربة مقارنة واضحة بين الأحجام الثلاثة الجديدة.

ومع ذلك، لا تعكس إعدادات الكاميرا ما هو متوقع. فقد اتفقت التسريبات السابقة إلى حد كبير على أن طرازي آيفون 12 في 5.4 بوصات و6.1 بوصات سيحتويان على إعدادات كاميرا مزدوجة (كاميرتين خلفيتين)، في حين أن طرازي ‌آيفون 12 برو بأحجام 6.1 بوصات و6.7 بوصات سيكون لديهما إعدادات كاميرا ثلاثية. من الملاحظ أيضا أن القوالب تفتقد الماسح الضوئي (LiDAR)، المتوقع وجوده على الأقل على طراز 6.7 بوصات.

ويحذر ديكسون من أنه لا يجب الاعتماد بشكل كبير على تخطيطات الكاميرا في هذه الصور. لكن يعتقد أنها تقدم صورا واضحة لما قد يبدو عليه تصميم الهيكل القادم عبر الأحجام الجديدة المختلفة.

من المعروف أن ديكسون سرّب نماذج تصميمات في الماضي مثل تحديث آيباد برو 2020، كما توقع حديثا أن يشهد تجمع المطورين الأخير الإعلان عن آي ماك الجديد مع لغة تصميم مختلفة وحواف أرفع.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF

— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020