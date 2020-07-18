بالصور.. تسريب يكشف تصميمًا فريدًا لهاتف شاومي الجديد

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تواصل شركات صناعة التكنولوجيا سعيها لإصدار أحدث الهواتف للوصول لأكبر عدد من الزيائن ، وظهرت صور عالية الجودة لهاتف شاومي الذكي الذي أُدرج تحت اسم ”Xiaomi Mi Mix 2020″، ذي التصميم الفريد الذي لم تسبق رؤيته في صناعة الهواتف العالمية.

وذكر موقع ”notebookcheck“، أن الهاتف الذي يبدو أنه مبني على تصميم براءة اختراع مسربة، قد ظهر على صفحات متاجر شهيرة على الإنترنت، مثل Aliexpress وموقع Slashleaks قبل أن يتم الحذف سريعًا.

ولفت الموقع إلى أن صور الهاتف الذكي قد أثارت انتباه الجميع منذ ظهورها، ليس لتصميمه الخلفي فقط، بل للشكل الأمامي الجديد أيضًا بنفس القدر، حيث لم تتم رؤية شيء مثله من قبل.

وأشار إلى أن شاشة الهاتف تقدم حلًا لنوتش الكاميرا الأمامية (السيلفي)، حيث يأتي خاليًا من أي فتحات أمامية، كما تقع كاميرا السيلفي في الإطار الأيمن للشاشة وتحت وحدتي الكاميرا الأمامية توجد أزرار لتشغيل وضبط الهاتف الذكي.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الصور المسربة أن الكاميرا الرئيسة، تظهر بشكل مختلف عن جميع الهواتف الذكية الأخرى في السوق، فمن المفترض أن تحتوي الكاميرا الرئيسة الخلفية لهاتف MI MIX 2020 على 4 مستشعرات وبعض المستشعرات الإضافية، وفلاش تحت الكاميرا، وتظهر وحدة الكاميرا على شكل كتلة مستطيلة بشكل أفقي.

وفي الجزء السفلي من الهاتف، نلاحظ منفذ USB من النوع C ومنفذ لسماعة الرأس.

لكن لم يُكشف عن الخصائص التقنية للهاتف الذكي.

وفي وقت سابق، تداولت تقارير بعض المعلومات حول هاتف ذكي جديد يحمل اسم Xiaomi CAS. يحتوي على كاميرا خلفية مع مستشعر رئيس بدقة 48 ميجابكسل. لكن من غير المحتمل أن يكون هذا الهاتف هو Xiaomi Mi Mix 2020.