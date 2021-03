بالصور: تعرفوا إلى سيارة “كيا” الكهربائية الجديدة EV6

كشفت شركة كيا الكورية عن الصور الأولى للتصميم الخارجي والداخلي لمركبة EV6 قبل العرض الأول للسيارة في العالم في شهر مارس.

وتم تصميم السيارة الكهربائية القادمة وفقا لفلسفة التصميم الجديدة للعلامة التجارية المتضادات المتحدة Opposites United، التي تستلهم من التناقضات الموجودة في الطبيعة والإنسانية.

وتمثل EV6 السيارة الكهربائية العاملة بالبطارية BEV الأولى المبنية عبر منصة السيارات الكهربائية الجديدة للشركة، المسماة النظام الكهربائي العالمي المعياري أو E-GMP.

وتستند الفلسفة إلى خمسة أعمدة رئيسة للتصميم: Bold for Nature و Joy for Reason و Power to Progress و Technology for Life و Tension for Serenity.

ويمثل التصميم الخارجي للسيارة القدرة على التطور، وتعد EV6 بمثابة تطور لقوة العلامة التجارية في التصميم، وهي تتويج للمهارات والخبرات التي تم جمعها خلال التحول التصميمي الذي تقوده كيا.

وتوجد في قلب فلسفة التصميم الهوية البصرية الجديدة التي تستحضر القوى الإيجابية والطاقة الطبيعية، مع المجموعات المتناقضة من العناصر الأسلوبية الحادة والأشكال النحتية.

وتتميز EV6 بتصميم مميز مستوحى من مزيج الهاتشباك والكروس أوفر، وهي أول سيارة كهربائية من كيا تتأثر بفلسفة التصميم الجديدة، التي تجسد تركيز كيا المتجدد نحو الكهرباء.

وقال كريم حبيب نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التصميم العالمي في كيا: EV6 تمثل عرضا للتصميم المتطور الذي يركز على الإنسان والطاقة الكهربائية.

وأضاف: ”نعتقد بقوة أن EV6 نموذج مقنع وملائم لسوق السيارات الكهربائية الجديدة، ونهدف من خلالها إلى إنشاء تصميم مميز ومؤثر باستخدام مزيج من الميزات المتطورة العالية التقنية بأحجام غنية، مع توفير مساحة فريدة كمركبة كهربائية مستقبلية“.

وتوفر منصة E-GMP، المخصصة من كيا، مساحة أكبر مقارنة بمركبات كيا الكهربائية السابقة استنادا إلى بنية النموذج الحالية.

ويُظهر التصميم الداخلي لسيارة EV6 استخداما مبتكرا للمساحة؛ ما يخلق تجربة مكانية وقيادة فريدة من نوعها، وتمثل الشاشة السمعية والبصرية العالية الدقة المنحنية وشاشة الملاحة AVN أحد العناصر الأكثر لفتا للانتباه في التصميم الداخلي الجديد، إذ إنها تضفي إحساسا بالانفتاح.

وتمتد الشاشة من عجلة القيادة إلى وسط السيارة، وتعرض مجموعة أدوات أمام السائق، ونظام معلومات وترفيه وملاحة أعلى الكونسول الوسطي، كما توفر الشاشة تجربة غامرة للسائق، بينما يتيح الحد الأدنى من الأزرار المادية تجربة قيادة منظمة ومريحة.