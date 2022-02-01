الأثنين 17 محرم 1444 ﻫ - 15 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. تعرف إلى المواصفات المميزة والفريدة لحاسب Craob الجديد

1 - فبراير - 2022

جهاز Craob X

A A A
طباعة المقال

كشفت شركة Craob عن جهاز حاسب دفتري فائق النحافة يأتي دون أي منافذ أو إطارات للشاشة.

يعد جهاز Craob X أحدث أجهزة ultrabook بسماكة 7مم، وتصميم لا يتضمن أي منافذ، وهو أول جهاز يأتي دون أي إطارات للشاشة.

ولقد كُشِف عن جهاز Craob X اليوم عبر MyLaptopGuide، حيث يأتي الجهاز بحجم شاشة 13.3 إنش، بدقة عرض 4K، وتتضمن الشاشة ثقب للكاميرة.

كما يأتي الجهاز بملحق شاحن لاسلكي يتصل مغناطيسياً بالجهاز من الجهة الخلفية، ويتضمن هذا الملحق على عدد من المنافذ ليعمل كوحدة خارجية للجهاز متعددة المنافذ والتي تشمل منفذ USB فئة A، ومنفذ USB فئة C منفذ thunderbolt، مدخل للسماعات، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، ويدعم الجهاز الشحن اللاسلكي ونقل الملفات وإستقبال الملفات المرسلة.

ويدعم هذا الإصدار الجيل 12 من معالجات إنتل Core i7-1280P، مع كرت شاشة Iris Xe، ويأتي بذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة 2 تيرابايت في PCIe SSD، ويدعم تقنية Wi-Fi 6E، كما يأتي الجهاز بلوحة مفاتيح chiclet.

 

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    شركة تويوتا
    تويوتا تتصدر قائمة الشركات الأكثر مبيعا للسيارات في 2022
    محطة الفضاء الصينية
    ما قصة الاجنحة الشمسية لمحطة الفضاء الصينية ؟
    وكالة الفضاء الروسية
    روس كوسموس.. تكشف عن مجسم للمحطة الفضائية الروسية الجديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء يقترب من رقم قياسي جديد!!
    علم ميليشيا حزب الله
    رأس الحزب في صالات بيع التسويات... هل تخلّى الأسد عن نصرالله؟
    هادي مطر منفذ الهجوم على سلمان رشدي
    بعد تصريحات حزب الله.. والد هادي مطر يعتزل الناس والإعلام!