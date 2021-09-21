بالصور.. تعرف إلى “بورتال جو Portal Go” أحدث أجهزة “فيسبوك” للاتصال عبر الفيديو

أطلقت شركة “فيسبوك” الجيل الثالث من أجهزة الاتصال عبر الفيديو، مع خدمة جديدة ستسمح للشركات بنشر الأجهزة بين موظفيها.

وكشفت “فيسبوك” عن جهاز جديد للدردشة المرئية يحمل اسم “بورتال جو Portal Go” بسعر 199 دولارًا والذي يأتي بشاشة 10 بوصات.

ويتميز “بورتال جو” بمقبض للحمل وبطارية تكفي للعمل حتى خمس ساعات من الاتصال عبر “ماسنجر” أو 14 ساعة من الاستماع بينما الشاشة مغلقة.

وكانت “فيسبوك” قد أطلقت أجهزة الاتصال المرئي لأول مرة في عام 2018، لكنها لم تكشف عن أي أرقام للمبيعات للجهاز.

كما أعلنت “فيسبوك” إصدارا جديدا من “بورتال بلس” والذي سيتم بيعه بسعر 349 دولارًا بشاشة 14 بوصة ويمكن إمالتها للأمام والخلف.

وتم تصميم “بورتال بلس” الجديد ليتم وضعه بجوار أجهزة الحاسب الآلي للمستخدمين على مكاتبهم لإجراء مكالمات الفيديو.

وذكرت “فيسبوك” أن كلا الجهازين متاح الآن للطلب المسبق، مع إمكانية بدء الشحن في التاسع عشر من أكتوبر المقبل.