بالصور.. تعرف إلى جهاز “Honor” القابل للطي “Honor Magic V”

أعلنت شركة “Honor” رسميا عن هاتفها الجديد القابل للطي Honor Magic V بأقوى معالجات كوالكوم وأبسعار منافسة.

وتميز الجهاز الجديد بشاشة داخلية 7.9 انش بدقة 1984×227، إضافة إلى شاشة خارجية 6.45 انش بدقة “Gull HD plus” ومعدل تحديث 120 هيرتز

كما تضمن معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول، وذاكرة رام 12GB>

أما الكاميرا الخلفية الثلاثية فجاءت بدقة 50MP للأساسية، والعدسة الثانية 50MP بزاوية واسعة، والثالثة 50MP.

كذلك تضمن الجهاز كاميرا أمامية 42MP، وبطارية 4750 ميلي امبير بشحن سريع 66 واط

ويعمل جهاز “Honor” بنظام اندرويد 12.

الأسعار

من المتوقع أن يكون سعر الجهاز الجديد بنسخة رام 12 + سعة 256GB بسعر نحو 1560$

أما الجهاز بنسخة رام 12 + سعة 512GB بسعر 1725$