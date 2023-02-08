بالصور.. تعرف إلى كاميرا كانون المميزة "EOS R8"

كشفت شركة كانون اليابانية عن أحدث كاميراتها، “EOS R8” والتي تأتي بميزات رائعة وفريدة تدعم دقة 4K، وتنافس إصدارات سوني بسعر وصل إلى 1500 دولار.

تتميز كاميرة EOS R8 بمستشعر بدقة 24 ميجا بيكسل، وتنطلق للأسواق بأقل مستوى تسعير في الكاميرات المميزة بمستشعر إطار كامل، ولقد أطلقت الكاميرة مع R50 APS-C بسعر 680 دولار لدعم منشئي المحتوى ومدوني الفيديو.

وتدعم كاميرة EOS R8 المستخدمين في تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، بينما تصل سرعة تصوير إلى 40 إطار لكل ثانية، مع دعم التركيز التلقائي المزدوج للبيكسل.

أيضاً يمكن لكاميرة R8 أن تدعم إلتقاط حتى 6 إطار لكل ثانية بإستخدام المصراع الإلكتروني، أو قد تصل إلى 40 إطار لكل ثانية مع المصراع الإلكتروني.

كما تدعم الكاميرة تصوير حتى 100 C-RAW + JPEG في نفس الوقت، مع فتحة واحدة لسعة UHS-II، أيضاً يظهر نظام التركيز التلقائي السريع بآداء قوي في الكاميرة، حيث يرتكز على التثبيت التلقائي المزدوج للبيكسل، مع إكتشاف الموضوع بتقنية الذكاء الإصطناعي والتي تدعم التركيز السريع على الحيوانات، السيارات، والأشخاص.

وفي تسجيل الفيديو تدعم كاميرة R8 تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية، أو بدقة Full HD عند 180 إطار لكل ثانية.

أيضاً تدعم إلتقاط صور ALL-I للتحرير بسلاسة عند دقة 4K وبمعدل 30 إطار لكل ثانية، مع معدل بيانات 470 ميجابت في الثانية، كما تدعم الكاميرة لقطات HDR PQ بعمق 10بت، أو فيديو Canon Log-3، لذلك تعد إختيار منخفض التكلفة بآداء جيد لمدوني الفيديو.

وتدعم كاميرة Canon EOS R8 التثبيت البصري من خلال العدسات المتوافقة، وتضم الكاميرة منفذ micro-HDMI الذي يدعم محتوى 4K، وتأتي الكاميرة بمنفذ للميكروفون والسماعة، ويدعم الكاميرة بطارية LP-E17، وتدعم USB webcam.

كما تأتي الكاميرة بشاشة بحجم 3 إنش، وتدعم حتى 1.62 مليون نقطة ويمكن تحريك الشاشة، أيضاً تتضمن OLED electronic viewfinder، بدقة منخفضة عند 2.36 مليون نقطة.

وتتوفر EOS R8 بسعر 1500 دولار للكاميرة بشكل مستقل، أو 1700 دولار للكاميرة مع عدسات RF24 ببعد بؤري 50مم، بفتحة عدسات f/4.5-6.3 والتي تتوفر بشكل مستقل بسعر 300 دولار.