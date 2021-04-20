بالصور.. تعرف إلى مميزات أجهزة iMac الجديدة من أبل

كشفت شركة ابل النقاب اليوم عن إصدارها الجديد من أجهزة iMac الذي ينطلق بتصميم أنحف، وشريحة M1، مع حجم شاشة 24 إنش، ويتوفر للطلب المسبق بدءاً من 24 من أبريل بسعر يبدأ من 1299 دولار.

تنطلق شريحة ابل M1 اليوم لدعم أجهزة iMac الجديدة من ابل، حيث تقدم الأجهزة الجديدة بحجم 24 إنش، مع تصميم نحيف، كما يتميز بإطارات أقل سماكة، وشاشة 4.5K Retina، كما تتميز بصندوق لجهاز الحاسب في الجهة الخلفية بتصميم مسطح.

كما يتميز جهاز iMac الجديد بكاميرة FaceTime بدقة 1080 بيكسل، مع مستشعر للصور بحجم أكبر، الذي يدعم العمل مع معالج M1 لخفض نسبة الضوضاء والتشويش مع إعدادات للتعرض، ودعم توزان اللون الأبيض، كما يتضمن تصميم الجهاز ثلاثة من الميكروفونات التي تدعم خفض الضوضاء في الخلفية، كما يتضمن الجهاز مكبر صوتي بحجم أكبر مع مضخم صوتيات.

ومن المقرر وفقاً لتصريحات ابل أن يتميز جهاز iMac الجديد بآداء أقوى بفضل رقاقة ابل M1، وإدارة أفضل للطاقة، مع ضوضاء أقل، ومستوى أقل في الحرارة، حيث يتميز الجهاز بضوضاء أقل بنسبة 50%، كما يأتي الجهاز بلوحة مفاتيح Magic تتوافق مع التصميم الجديد للجهاز.

أيضاً ينطلق الجهاز بحجم 24 إنش ومعالج بسبعة من الأنوية بسعر 1299 دولار، بينما يأتي الإصدار المميز بمعالج ثماني الأنوية بسعر 1499 دولار، على أن يتضمن أعلى نموذج من أجهزة iMac بميزة TouchID في لوحة المفاتيح.