بالصور.. تعرف على هواتف “Play 6T” و “Play 6T Pro” من شركة “Honor”

أعلنت شركة Honor اليوم عن الإصدارات الجديدة من هواتف Honor Play 6T و Play 6T Pro التي تنطلق بمعالجات Dimensity.

ينطلق هاتفي Honor Play 6T و Play 6T Pro بميزة الإتصال بشبكات 5G، ومستوى تسعير جيد.

ويتميز هاتف Honor Play 6T بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش ونتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 700، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وتأتي الكاميرة الخلفية بإعدادات مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر auxilary بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة Magic UI 5.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، كما يأتي بقدرة بطارية 5000 mAh، ويتوفر بألوان الأسود والأزرق وأيضاً الفضي بسعر 190 دولار، أو نموذج بسعة 256 جيجا بايت بسعر 220 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 6T Pro بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، وتتميز الشاشة بدقة 1080 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 810، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، ويحاكي الهاتف تصميم iPhone 12.

وينطلق Honor Play 6T Pro بواجهة Magic UI 5.0، ونظام تشغيل Android 11، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الوردي، الأزرق، والفضي وأيضاً اللون الأسود، بسعر يبدأ من 220 دولار، أو 250 دولار للنموذج الأعلى.