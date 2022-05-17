بالصور.. تعرف على Note 12 VIP المميز من شركة إنفينكس “Infinix”

كشفت شركة إنفينكس “Infinix” عن هاتف Note 12 VIP الذي ينطلق بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، وكاميرة رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Infinix Note 12 VIP بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD Plus، مع تدرج لوني DCI-P3 بنسبة 100%، وعمق ألوان 10بت، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 360Hz.

كما ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بحجم مستشعر 1/1.67، وحجم بيكسل 1.92µm مع دعم دمج 9 من البيكسل في بيكسل بحجم أكبر.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وميزة تركيز الليزر التلقائي، ويدعم المستشعر الثالث عمق التصوير، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

ويأتي النموذج الثاني من الهاتف Infinix Note 12 (G96) أيضاً بمعالج Helio G96، ونظام تبريد يشمل 10 مراحل دون الغرف الحرارية بينما يضم الجرافين، على عكس هاتف VIP الذي يأتي بنظام تبريد يتضمن 9 من المراحل تشمل غرف حرارية والجرافين.

كما يأتي Note 12 (G96) بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD Plus، بعمق ألوان 10 بت، بينما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تأتي البطارية في هذا الإصدار بسعة أكبر 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي النموذجين بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتفين واجهة XOS 10.6، ونظام تشغيل Android 12، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وذاكرة إفتراضية 5 جيجا بايت رام.

كما تتميز الهواتف بمكبرات صوتية مزدوجة مع تقنية DTS، ومحرك X-axis خطي لدعم ردود الأفعال اللمسية.

ويتوفر هاتف Infinix Note 12 VIP قريباً بسعر 300 دولار، بينما ينطلق هاتف Infinix Note 12 (G96) بسعر 200 دولار.