بالصور.. روبوت من هيونداي لحمل الطرود والأطفال الرضع

تم تطوير روبوت جديد بأربع عجلات مصمم لحمل أي شيء من الطرود والمشروبات إلى الأطفال وأجهزة المراقبة الصحية، من قبل شركة هيونداي.

الروبوت المحمول غريب الأطوار (MobED) لديه جسم منخفض ومسطح وهو مثالي للمهام التي تتطلب “الاستقرار والقدرة على المناورة العالية”، وفقاً لشركة هيونداي.

وبحسب الخبر الذي نشره موقع “ديلي ميل” وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، فسيتم الكشف رسمياً عن الروبوت في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 في كانون الثاني، حيث سيتم عرضه للقيام بمهام في بيئات معقدة وصعبة.

يبلغ طول MobED الروبوت 26 بوصة، ويزن 110 رطلاً وسيكون مفيداً كجهاز تنقل لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بحسب ما أوضحت هيونداي.

لم يتم الكشف عن تفاصيل سعر الجهاز، ولم تحدد هيونداي بعد متى سيكون متاحاً تجارياً.

تم تصميمه بهيكل مسطح مستطيل للسماح باستخدامات متعددة، ويمشي على أربع عجلات كبيرة مع مكان مستقل للتعليق.

وأوضح مهندسو هيونداي أنّ هذا يتيح وضع مثالي وحركة مستقرة حتى على الطرق المائلة وغير المستوية.

وهذا يعني أنّ المنصة يمكن أن تتحرك حتى من خلال البيئات الحضرية الأكثر تعقيداً عن طريق ضبط قاعدة العجلات وزوايا التوجيه بحرية أكبر.

وقال دونغ جين هيون، رئيس مختبر هيونداي موتور جروب للروبوتات:” لقد طورنا منصة MobED للتغلب على القيود المفروضة على روبوتات التوجيه والخدمة الداخلية الحالية مع زيادة قابليتها للاستخدام في المدن.”

ونحن نتطلع أيضاً إلى تقييم كيفية يمكن للمستخدمين المحتملين ل MobED توسيع احتياجاتهم واستخدامهم لهذا النوع من التكنولوجيا.

يأتي الروبوت مع عدد من التقنيات الجديدة، بما في ذلك محرك ‘عجلة غريب الأطوار’ وأنظمة التحكم في التوجيه والكسر والارتفاع عالية التقنية.

هذا يسمح له بالتكيف وتحقيق الوضع الأمثل على سطح الطريق والبيئات المختلفة، دون الحاجة إلى مدخلات بشرية أو عجلات جديدة.

هناك ثلاث محركات مثبتة على كل عجلة، مما يوفر القوة والتوجيه الدقيق للعجلات، مع توفير قدر أكبر من التحكم في وضعية الجسم.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أنّ التحكم الفردي في القوة والتوجيه لكل عجلة يسمح ب’الدوران في المكان والحركة متعددة الاتجاهات’.

وأضافوا أنّ هذا يسمح بالتنقل الفعال للغاية حتى في المواقف الضيقة.

يتحكم محرك العجلات ‘غريب الأطوار’ في الوضع ويعمل على استقرار وضع الجسم عن طريق ضبط ارتفاع كل عجلة وفقاً للبيئة الأرضية.

تساعد الإطارات الهوائية بمقاس 12 بوصة على امتصاص الصدمات والاهتزازات، مما يسمح لها بحمل حتى أكثر الحمولات حساسية.

وتقول هيونداي إنّ جهازها قد تم تصميمه من أجل التنوع الكامل والنمطية، مما يسمح باستخدامه في تطبيقات متعددة.

تتوسع قاعدة العجلات إلى 25 بوصة عند التحرك بسرعة، وتتقلص إلى 17 بوصة عند عبور التضاريس الأكثر تعقيداً.

وهذا يوفر المزيد من المرونة، مما يسمح باستخدامها بسرعة غير متناسقة، أو بيئات مسطحة، أو ببطء أكثر على التضاريس غير المتوقعة، بغض النظر عن الحمولة.

وتقول هيونداي إنها تتوقع أن تكون قابلية ضبط عجلة المنصة، وحجم الجسم الصغير، وقدرات الاهتزاز المنخفضة، هي الحل التكنولوجي الأمثل لتوصيل المعدات وتوجيهها وتصويرها.

وقالت الشركة في بيان صحفي إنه بفضل قدرته على المناورة المتميزة، يمكن أيضاً استخدامه لروبوتات الخدمة التي يمكنها العمل في الداخل والخارج.

في المستقبل، يمكن أيضاً استخدام MobED كجهاز تنقل لكبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يجب زيادته في الحجم أولاً.

أما الآن فيعتقدون أنه يمكن استخدامه أيضاً كعربة أطفال أو مركبة ترفيهية.

هيونداي ليست وحدها التي تعمل في سوق التنقل الشخصي، حيث تستثمر كل من تويوتا وهوندا في الأجهزة في هذا القطاع.