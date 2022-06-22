بالصور.. شاومي تكشف عن 4 منتجات جديدة لعام 2022

كشفت شركة شاومي الصينية لصناعة الهواتف الذكية النقاب عن أربعة منتجات جديدة للسوق الأوروبي، أبرزها: كمبيوتر محمول، وسكوتر كهربائي، وتلفزيون ذكي، وذلك خلال حدث أقامته الشركة، الثلاثاء.

وجرى الكشف عن الأجهزة الجديدة في مؤتمر حمل عنوان ”Discover Xiaomi 2022“.

وكانت الشركة أطلقت في حدث مشابه أربعة أجهزة أخرى، بما في ذلك ساعة ذكية جديدة وسماعة أذن لاسلكية وكمبيوتر محمول، في الـ24 من مايو الماضي.

Xiaomi Book S

يعد جهاز ”Xiaomi Book S“ كمبيوترا محمولاً ”هجيناً“ وهو الأول من نوعه الذي يصل إلى أوروبا، وهو الأول أيضاً الذي تدخل به ”شاومي“ القطاع الذي تهيمن عليه شركة ”ميكروسوفت“ من خلال أجهزة ”Surface“ وأجهزة الكمبيوتر الهجينة الأخرى التي تركز على الإنتاجية.

ويتميز لابتوب ”Xiaomi Book S“ بتصميم عصري، ويحتوي على شاشة صغيرة تعمل باللمس من نوع ”IPS LCD“ مقاس 12.4 بوصة بدقة 2560 × 1600 بكسل، مع ذروة سطوع تبلغ 500 شمعة في المتر المربع.



ويمكن استخدام الجهاز مع غطاء/لوحة مفاتيح يباعان بشكل منفصل. ويتم تشغيل الكمبيوتر المحمول بمعالج ”Snapdragon 8cx Gen 2“ من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية مدعوماً نظام تشغيل ”Windows 11“ من ”ميكروسوفت“.

ويشتمل الجهاز على ميكروفونات مزدوجة، ومكبر صوت مزدوج 2 وات، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل لتسهيل مكالمات الفيديو. ومن المقرر طرح الجهاز للسوق الأوروبي في الـ29 من يونيو الجاري، بسعر 699 يورو (نحو 737 دولاراً).

Xiaomi Smart Band 7

كشفت ”شاومي“ خلال الحدث أيضاً عن ساعتها الذكية الجديدة ”Smart Band 7″، وهي سوار ذكي – كما تسميها الشركة – تتميز بشاشة عالية الدقة من نوع ”AMOLED“ مقاس 1.62 بوصة، وهي أكبر بنسبة 25٪ مقارنة بساعة ”Mi Band 6″، وهي جيل سابق للساعة الجديدة لكن تم طرحه في الصين فقط.

ويركز السوار الجديد على تتبع اللياقة لدى المستخدمين، حيث أدخلت الشركة قدرات إضافية لمراقبة النشاط البدني للمستخدم بأجهزة استشعار أكثر دقة وتعزيز أوضاع المراقبة، بالإضافة إلى حداثة التصميم.

Xiaomi TV A2

كشفت شركة ”شاومي“ عن أحدث أجهزة التلفزيون الذكية الخاصة بها، والتي حملت اسم ”Xiaomi TV A2″، والتي تضم ثلاثة أحجام مختلفة؛ 55 بوصة و50 بوصة و43 بوصة. كما أعلنت أيضاً عن طراز آخر مقاس 32 بوصة هو الأرخص ضمن تلفزيونات الشركة الذكية الجديدة.

وتتميز جميع الطرازات بإطار معدني نحيف وأنيق، وتشترك في نفس نظام تشغيل ”Android TV“ مع ”مساعد غوغل“ (أو Google Assistant) المدمج، على سبيل المثال، في جهاز التحكم عن بُعد لتسهيل الأوامر الصوتية وعمليات البحث.



وأوردت الشركة مزايا منصة ”Android TV“، فضلاً عن الوصول السريع إلى خدمات البث المباشر للأفلام والمسلسلات مثل منصات ”Netflix“ و“Amazon Prime“ و“HBO“ و“YouTube“ وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركة في الأجهزة الجديدة معالجات ورقائق رسومات جديدة.

سكوتر Xiaomi 4 Pro الكهربائي

وفي ختام مؤتمرها، كشفت شركة ”شاومي“ أيضاً النقاب عن أحدث جيل من السكوتر الكهربائي الخاص بها، والذي يحمل اسم ”Xiaomi Electric Scooter 4 Pro“، ويأتي بمحرك تبلغ قوته 700 وات، مع سرعة قصوى تبلغ 25 كم/ساعة.

ويحتوي السكوتر الكهربائي الجديد على بطارية عالية السعة تبلغ 12400 مللي أمبير في الساعة والتي ستسمح بتغطية مسافات تصل إلى 45 كيلومترًا لكل دورة شحن.

وقالت الشركة إن السكوتر الكهربائي لديه القدرة على تسلق المنحدرات بنسبة تصل إلى 20٪. ويتميز السكوتر الكهربائي الجديد أيضاً بخفة الوزن، مع بنية أفضل مقاومة للتآكل، حيث ركزت الشركة بشكل خاص على استخدام مواد عالية الجودة، بينها الألومنيوم في معظم أجزاء السكوتر. ويشتمل السكوتر على مجموعة من إطارات دون أنبوب هواء.