بالصور: عبر التلسكوب eROSITA.. هذا ما تبدو عليه السماء الواسعة بعيون الأشعة السينية

وجُمّعت كل البيانات في خريطة تحتوي على أكثر من مليون جسم ساطع بالأشعة السينية، ما يضاعف عدد هذه الأجسام تقريبا، من 60 عاما لعلم الفلك بالأشعة السينية بالكامل.

وقال عالم الفيزياء الفلكية، بيتر بريدل، الباحث الرئيس لـ eROSITA في معهد ماكس بلانك للفيزياء خارج الأرض (MPE): “تغير صورة السماء كلها تماما الطريقة التي ننظر بها إلى الكون النشط. نحن نرى مثل هذه الثروة من التفاصيل – جمال الصور مذهل حقا”.

كما أن الأشعة السينية غير مرئية للعين البشرية المجردة، مثل موجات الراديو. لذا، تبدو السماء في الأشعة السينية مختلفة تماما عما نراه عندما ننظر إلى الأعلى ليلا. وبالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الموجات الراديوية، يتم حظر الأشعة السينية في الغالب بسبب الغلاف الجوي للأرض، لذا فإن الطريقة الوحيدة التي يمكننا دراستها بها هي إرسال التلسكوبات إلى الفضاء.

The Large Magellanic Cloud (LMC), our next neighbour galaxy, observed by #eROSITA, with the four brightest X-ray sources marked (LMC X-1 to 4) together with numerous Supernova Remnants (SNR). pic.twitter.com/kuV5Xb2Sda

