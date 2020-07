بالصور.. علماء يؤكدون وجود “حضارة ذكية” تعيش في أنفاق داخل كوكب المريخ

ويعتقد الخبراء أن هذه “الحياة الذكية” التي تعيش على كوكب المريخ، اتخذت من الأنفاق والكهوف التي شكلتها طبيعة المريخ البركانية قديما، مكانا للعيش هربا من طبيعة طقسه “غير المريحة”.

وأكد الخبراء رصدهم لأكثر من 1000 كهف، على سطح الكوكب لهذه اللحظة، ما يدعم نظريتهم، الأمر الذي جعل وكالة “ناسا” تعمل على إطلاق مكوك فضائي إلى المريخ بهدف دراستها.

ويعتقد هؤلاء العلماء، أن المريخ (يبعد حوالي 33 مليون ميل عن الأرض)، يتعرض بشكل مستمر للأشعة الكونية الضارة، ما جعل “الحضارات الذكية” تتخذ من باطن الأرض مسكنا لها، بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية.

Article on exciting topics we discussed at recent 3rd Int’l Planetary Caves Conf @SwRI . High lat caves on #Moon might cold-trap ice. Lava caves on #Mars might harbor extant life. Anybody up for some caving?… @NASA @NASAAmes @NASAExpeditions @SETIInstitute @MarsInstitute #Caves https://t.co/lSqgEicAJP pic.twitter.com/Dp8NeN5TJn

وبحسب العالم الأمريكي، شاريتو فليليبس ليندر: “إذا كانت الحياة موجودة هناك فمن الأفضل الحفاظ عليها تحت سطح الأرض”.

ويحاول فريق من وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” استكشاف ما إذا كانت هناك أي علامات على الحياة في الوقت الحالي أو في السابق متواجدة داخل كهوف وأقنية الحمم البركانية الجافة في كوكب المريخ.

ويتوقع بعض الخبراء ان يتمكن البشر في المستقبل من العيش في كهوف المريخ البركانية، وبحسب العالم، باسكال ليم، الباحث في الكواكب في مركز “ناسا أميس” للأبحاث في كاليفورنيا: “في المريخ وفي أماكن أخرى من الكون، يمكن لأنابيب الحمم البركانية أن تحدث الحياة والموت بنفس الوقت”.

The caves of Mars: https://t.co/KIAEBiCze3

1029 caves have been identified around the ‘Tharsis bulge’ area on Mars, of which 349 could be openings to underground lava tubes.

These should be prime candidates for further exploration.

Article by @caleb_scharf for @sciam pic.twitter.com/wkmCFwkDbD

— ToughSF (@ToughSf) May 5, 2020