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بالصور: غسالة محمولة لغسل ملابسك في أي مكان

8 - نوفمبر - 2021
غسيل ملابس

غسيل ملابس

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هذه الغسالة الصغيرة هي رفيق السفر المحمول المثالي لأحمال الغسيل الخفيفة والأكثر حساسية وتتطلب ثلث كمية المياه التي تستخدمها الغسالات التقليدية.

الغسالة من تصميم أي تشيا، ويمكن أن تكون حلاً مناسباً لأحمال الغسيل الأخف وزناً، وتتميز بذبذبات عالية التردد بالموجات فوق الصوتية لزيادة معدلات التعقيم التي تضمن تنظيفًا لطيفًا وشاملًا لكل حمولة.

ويمكن توصيل الغسالة المحمولة بأي منفذ طاقة قبل استخدامها وتنشيطها بلمسة زر. وبمجرد أن يلقي المستخدمون ملابسهم في الغسالة، سيؤدي الضغط باستمرار على زر الطاقة لمدة ثانيتين إلى إيقاظ الجهاز، وبالضغط عليه مرة أخرى سيبدأ الغسيل.

ويتم الانتهاء من عملية الغسيل في حوالي 15 دقيقة بعد دورة تتحرك من خلال دوران أمامي، دوران عكسي، تعقيم بالأوزون، أو بالموجات فوق الصوتية، وهكذا دواليك. وبحلول الوقت الذي تنتهي فيه كل دورة، تتوقف الغسالة الصغيرة عن العمل من تلقاء نفسها.

الغسالة مصنوعة من بلاستيك ABS الصديق للبيئة، وهي خفيفة الوزن لسهولة الحمل ومقاومة الصدمات، مما يجعلها مثالية للسفر. وقامت المصممة بتقليص حجم الغسالة لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، حيث لا تتطلب سوى ثلث كمية المياه التي تستخدمها الغسالات التقليدية، بحسب موقع يانكو ديزاين.

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