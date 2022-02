بالصور.. كائنات كونية في الفضاء لم ترها من قبل!

رغم الاختراق الذ يحققه العلماء على مدار العقود الماضية لاستكشاف الفضاء، إلا أنه يبقى من عالماً مليئاً بالأغاز الغامضة والغير مكتشفة ليومنا هذا.

قد تكون الرؤية البشرية محدودة بمدى معين من الأطوال الموجية، لكن هذا لا يعني أننا لن نفهم أبدا مدى التعقيد الكامل للضوء في كوننا.

ويمكن للأدوات أن تتطلع إلى الكون في أنظمة غير مرئية لأعيننا، لا تظهر لنا ديناميكيات النجوم فحسب، بل جمالها المذهل تماما. وهذا ما نراه في مجموعة جديدة من الصور من مرصد Chandra X-ray الذي يجمع بياناته مع أدوات أخرى للحصول على مناظر مذهلة متعددة الأطوال الموجية.

ونظرا لأن الأطوال الموجية المختلفة للضوء لها طاقات مختلفة، يمكن أن توضح لنا هذه الصور ديناميكيات الأجسام الكونية من الطاقة المنخفضة إلى الطاقة العالية. ويمكن أن يساعد هذا العلماء في كشف الآليات الكامنة وراء عروض الضوء الرائعة.

ويظهر R Aquarii في الأشعة السينية من Chandra والأشعة تحت الحمراء القريبة والبصرية من تلسكوب هابل الفضائي، ويبرز كزوج من النجوم محبوس في رقصة الموت العنيفة على بعد 650 سنة ضوئية من الأرض. وأحد النجوم هو عملاق أحمر، يُعرف باسم نجم متغير ميرا، في نهاية عمره الافتراضي. وفقدت النجوم من هذا النوع بالفعل ما لا يقل عن نصف موادها، وعندما تنبض، يصل سطوعها إلى 1000 ضعف سطوع الشمس.

Our universe emits energy in many forms and by using telescopes like @chandraxray, @NASAHubble, @NASAWebb, and #IXPE we will have the tools to explore it. Take a look at the ways different types of light from ground and space telescopes can be combined: https://t.co/AuPDJBZqhx pic.twitter.com/QtAIpMtb6a

