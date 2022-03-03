بالصور.. مفاجأة طال انتظارها من آبل

في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق منتجات شركة آبل المؤتمر السنوي للكشف عن الأجهزة الحديثة، كشفت تسريبات لعدد من الخبراء الموثوقين، عن عمل أبل على طرح شاشة لجهاز “ماك بوك” قابلة للطي.

وبحسب موقع “ناين تو فايف ماك” المختص بأخبار أبل، هذه الشاشة قد تكون الأكبر حجما التي تقدمها أبل لجهاز المحمول، بقياس يصل لـ 20 بوصة.

ونشر الموقع صورة تنبأ الخبراء بأنها تحتوي على التصميم المتوقع لهذه الشاشة التي لم تؤكد أبل حتى الآن مسعاها لتقديمها للأسواق.



وفي حال صدقت التنبؤات، فإن هذه الشاشة القابلة للطي، قد تطرح في الفترة التي تتراوح بين عام 2026 وعام 2027.

وخلال تطويرها، يتنبأ “ناين تو فايف ماك”، بأن تتبع أبل نهجًا ثلاثي الأبعاد لجعل لوحة المفاتيح القائمة على الشاشة تبدو وكأنها لوحة مفاتيح فعلية، مع السماح للشاشة بمرونة تمكنها من التفاعل عند الضغط على أي مفتاح افتراضي بها.



تسريبات جديدة عن ماك بوك إير

في الوقت نفسه، تستعد أبل للكشف عن عن نسخة جديدة من جهاز “ماك بوك إير” خلال 2022.

تصميم جهاز ماك بوك برو إير

وذكر الخبير الموثوق “جون بروسر”، أن الجهاز سيحتوي على تصميم ذو حواف مسطحة، ما يعني تخلي أبل أخيرا عن تصميم جسم ماك بوك إير المدبب الشهير.

ذلك مع توقعات بطرح الجهاز بعدد متنوع من الألوان، شبيهة بالألوان التي طرح بها جهاز MAC 24 بوصة.

المعالج في جهاز ماك بوك برو إير

من المتوقع أن يكون MacBook Air الجديد أول جهاز Mac يعمل بشريحة M2 من الجيل الجديد من أبل.

ووفق تقرير سابق لـ بلومبرج، سيكون لدى معالج M2 نفس عدد نوى الحوسبة في معالج M1، ولكن سيعمل المعالج الجديد M2 بشكل أسرع واكثر كفاءة.

شاشة جهاز ماك بوك برو إير

ذلك مع تنبؤات بعودة المنافذ لجهاز ماك بوك إير، بما في ذلك وصلات HDMI، و فتحة SD.

بعد أن قدمتها أبل مع أجهزة ماك بوك برو، يتنبأ خبراء التقنيات بطرح نسخة 2022 من جهاز ماك بوك إير، بشاشة mini-LED، ستتمتع بتقنية العرض الاستثنائية Liquid Retina XDR.

من المتوقع أن يكون أبرز التغييرات التي ستشهدها النسخة الأحدث من جهاز “ماك بوك إير”، تعديل مقاسه وطرحه بمقاس 24 بوصة.