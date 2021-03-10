بالصور والفيديو: لأول مرة … “nikon” تطور كاميرا Z9 دون مرآة

أعلنت شركة ”نيكون“ اليابانية المتخصصة في مجال التصوير والبصريات عن تطوير كاميرا Z9، وهي الأولى من نوعها في إصدارات الشركة إذ تتميز بعدم وجود مرآة داخلية.

وأكدت شركة نيكون، أن هذا النوع من الكاميرا هو الأول في خط إنتاج الشركة من كاميرات طراز Z، ووصفت الشركة طرازها الجديد من الكاميرات بـ“الرائدة“.

وعلى الرغم من عدم إعلان ”نيكون“ عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بكاميرا Z9، إلا أن نيكون تتعهد بتوفير أعلى كفاءة للكاميرات من حيث الأداء الثابت ومقاطع الفيديو والتي ستكون الأعلى في تاريخ الشركة.

وبحسب موقع ”ذا فيرج“ التقني، فإن الصورة الأولية التي أعلنت عنها الشركة توضح أن كاميرا Z9 هي مزيج من كاميرا z7 وكاميرا D6 الرقمية أحادية العدسة DSLR والمزودة بمقبض رأسي مدمج، وهي الميزة التي يبحث عنها محترفو التصوير لضمان تجربة تصوير متساوية بغض النظر عن الاتجاهات المختلفة.

وتحتوي كاميرات Z9 على محرك جديد لمعالجة الصور وأعلى جودة للفيديوهات بدقة تبلغ 8K بالإضافة لمستشعر كامل يُطلق عليه اسم CMOS والعديد من الميزات والمواصفات التي تُلبي رغبات المستخدمين واحتياجات عملهم.

وتقول الشركة: إن الكاميرا الجديدة سيتم اختبارها في أولمبياد طوكيو، ومن المنتظر إصدارها في خريف العام الحالي.

وتأتي كاميرا Z9 بمدى ديناميكي كبير ومميزات تحسين الضوضاء الموجودة في الخلفية.