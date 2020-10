بالفيديو: “أقمشة ذكية” تغير “لونها” عند التقاطها فيروس كورونا

لايزال فيروس كورونا يشغل العالم والعلماء، ولمواجهته يعمل فريق من جامعة فرجينيا كومنولث على اختبار طرق جديدة تساعد على اكتشافه عن طريق استخدام ألياف تغير لونها عند التعرض لعامل ممرض.

وتشير التقارير إلى أن الهدف من هذا المشروع هو استخدام منديل تنظيف يمكنه الكشف عن وجود بكتيريا أو مسببات الأمراض بالتغيير إلى لون مختلف، أو إنتاج قناع التنفس N95 يمكنه اكتشاف وجود فيروس كورونا الجديد والاستجابة بطريقة تنبه مرتديها.

وتختبر الدكتورة كريستينا تانغ، الأستاذة المساعد في قسم الهندسة الكيميائية وعلوم الحياة في جامعة فرجينيا كومنولث طرقا جديدة لإنشاء هذه السيناريوهات عن طريق تدوير البلورات السائلة إلى ألياف تغير لونها عند درجات حرارة مختلفة.

وعملت تانغ والطلاب في فريق Vertically Integrated Projects، على مشروع مع الجيش الأمريكي لصنع ألياف بهذه الخصائص التي تبدو سحرية أو ذات صبغة حرارية. وبدلا من عجلة الغزل، يستخدم مختبر تانغ أداة غزل كهربائي في عملية قارنتها بصنع حلوى القطن. وتقوم الفوهة بتوليد المادة، ثم يتم سحبها إلى ألياف ولفها إلى صفائح.

