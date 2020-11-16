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بالفيديو..أول رحلة مأهولة لـ”سبيس إكس” تنطلق إلى الفضاء

16 - نوفمبر - 2020
إطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء

إطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء

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انطلقت،اليوم الأحد، أول رحلة مأهولة لشركة “سبيس إكس” المملوكة لرائد التكنولوجيا إيلون ماسك، إلى محطة الفضاء الدولية، وعلى متنها 4 رواد فضاء .

وتعتبر هذه الرحلة ، أول مهمة كاملة ترسل فيها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) طاقما إلى الفضاء على متن مركبة مملوكة للقطاع الخاص.

وانطلقت كبسولة الفضاء “كرو دراغون” المصممة حديثا بواسطة الصاروخ فالكون 9 على الساعة 7:27 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0027 يوم الاثنين بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأميركية.

وكانت الخطة الأساسية أن تبدأ الرحلة التي تستغرق 27 ساعة إلى محطة الفضاء، وهي مختبر يدور حول الأرض على بعد 400 كيلومتر السبت الماضي.

وقال مسؤولو ناسا إن الإطلاق تأجل ليوم واحد بسبب توقعات هبوب رياح قوية من بقايا العاصفة الإستوائية إيتا، التي كان من شأنها أن تجعل الهبوط عند العودة صعبا.

وكانت رحلة تجريبية لكبسولة الفضاء “كرو دراغون” في أغسطس، تحمل اثنين فقط من رواد الفضاء من وإلى المحطة الفضائية، هي أول مهمة فضائية مأهولة تابعة لناسا يتم إطلاقها من الأراضي الأميركية منذ 9 سنوات بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء في عام 2011.

وخلال السنوات الماضية، اضطر رواد الفضاء الأميركيون إلى القيام برحلات إلى المدار على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز.

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