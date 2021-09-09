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بالفيديو - أول لقطات رسمية لهاتف "غوغل بيكسل 6" الجديد

9 - سبتمبر - 2021
هاتف بيكسل من غوغل

هاتف بيكسل من غوغل

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بعد طول انتظار، أطلقت شركة “غوغل” الأمريكية أول إعلان تشويقي لهاتفها الجديد “غوغل بيكسل 6”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “ذا فيرج” التقني المتخصص أن “غوغل” أطلقت مقاطع دعائية وصورا جديدة رسمية، لهاتفها المرتقب “غوغل بيكسل 6″، قبل إطلاقه رسميا خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولم تعلن غوغل بشكل صريح توقيت طرح الهاتف، واكتفت بالقول إنه سيكون موجودا بالأسواق “هذا الخريف”، وإن كانت مصادر عديدة ترجح إطلاقه في 19 سبتمبر.

وأوضحت تسريبات أه هاتف “بيكسل 6” سيتمتع بنظم تشغيل ذكية متطورة، بفضل معالجها الجديد “تينسور”.

وستقدم غوغل إصدارين من هاتفها هما “بيكسل 6” و”بيكسل 6 برو”، وسيأتي الهاتف الثاني بشاشة منحنية بقياس 6.7 بوصة بدقة “كواد إتش دي بلس”، وبكاميرا بقدرة تقريب 4 أضعاف.

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