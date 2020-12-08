بالفيديو: إليكم أفضل طريقة لتنظيف هواتفكم عندما لا يعمل مكبر الصوت

تعتبر الهواتف الذكية من أكثر الأجهزة الناقلة للفيروسات، وشددت منظمة الصحة العالمية منذ بداية جائحة كورونا إلى ضرورة تعقيم الهواتف بشكل يومي خاصة في حال الخروج من المنزل.

وكشفت عاملة تنظيف محترفة كيف تقوم بتنظيف هاتف آيفون عندما لا يعمل مكبر الصوت، ولماذا يجب أن تقومي بفرك هاتفك كل يوم إذا كنت تضعين مساحيق التجميل.

وفي مقطع فيديو نشرته على تيك توك، قالت كيسي من ملبون، أستراليا إن كل ما تحتاجه لتنظيف الهاتف هو رذاذ الكحول المحمر، وفرشاة صغيرة أو فرشاة أسنان قديمة، وقطعة قماش من الألياف الدقيقة.

وشرحت كيسي في الفيديو ” إذا كان مكبر الصوت في هاتفك لا يعمل بشكل جيد، فهذه هي الطريقة الصحيحة لتنظيفه، أحضر بعض الكحول المحمر ورشه على الفرشاة وافرك الهاتف برفق”.

وقالت كيسي إنه يجب عليك التركيز على قسم سماعة الأذن في الهاتف، بالإضافة إلى جميع الفتحات الصغيرة وقاعدة الشحن في الأسفل، وهذا ضروري إذا كنت تضعين مساحيق التجميل بشكل يومي.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يجب أن تمر على الشاشة بأكملها وظهر الهاتف بقطعة قماش من الألياف الدقيقة مغطاة برذاذ الكحول.

وحظي مقطع الفيديو بأكثر من 70 ألف مشاهدة، وأثنى المعلقون على هذه الطريقة، وقالت إحدى مستخدمات الموقع “يا لها من مصادفة، لم يكن مكبر الصوت في هاتفي يعمل اليوم، ولقد رأيت الفيديو واستخدمت هذه الطريقة لتنظيفه فعاد للعمل من جديد”.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشف متخصص في الأمراض المعدية والمناعة أننا بحاجة إلى تنظيف هواتفنا أكثر مما نعتقد، نظراً لأن الشخص العادي يلمس جزءاً من هاتفه 2617 مرة في اليوم.

وقال البروفيسور نايجل ماكميلان لصحيفة ديلي ميل “عليك اعتبار هاتفك امتداداً ليدك، وتذكر أنك تنقل كل ما في يدك إلى الهاتف، ومع وضع ذلك في الاعتبار، في كل مرة تضع فيها هاتفك الذكي في مكان ما أو تفعل شيئاً ثم تلمس هاتفك يجب أن تقوم بتنظيفه”.

ولغسل هاتفك، يوصي البروفيسور ماكميلان باستخدام معقم اليدين أو منظف عدسات النظارات، أو استخدام كحول متماثل أو كحول محمر، وستعمل منتجات الرش والمسح أيضاً نظراً لاحتوائها على مادة تنظيف فعالة.