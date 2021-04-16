بالفيديو: إيلون ماسك يستعرض سيارة ذات "مقود" غريب!

استعرض رجل الأعمال الشهير، رئيس شركتي “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للفضاء، إيلون ماسك، سيارة “بيك آب” ذات مقود شبيه بمقود الطائرة.

وتجاوزت شركة “تسلا” توقعات المحللين لها في عدد السيارات التي ستنتجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

يشار إلى أن إيلون ماسك مؤسس شركة “تسلا” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، قد خسر في آذار الماضي، 6.2 مليار دولار، بسبب تراجع أسهم شركته، بحسب موقع مجلة “فوربس” الأمريكية.

Elon Musk with CyberTruck visiting Giga Texas!! Ok let’s get us the CT ASAP 😆😆 pic.twitter.com/XhbcBFZdqt — Vincent 🚀🟠 (@vincent13031925) April 16, 2021

ووفقا لهذه الخسارة فقد تراجعت ثروة ماسك وقتها إلى 150.9 مليار دولار بعد أن فقد سهم “تسلا” 32.25 دولار من قيمته، ووصل إلى 620 دولارا مقابل السهم الواحد، وبذلك يحل ماسك في المركز الثالث بين كبار أثرياء العالم بعد مدير شركة أمازون جيف بيزوس، 175.4 مليار دولار، ومدير مجموعة مويت هنسي لوي فيتون، برنار أرنو، 155.6 مليار دولار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.