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بالفيديو: إيلون ماسك يستعرض سيارة ذات "مقود" غريب!

16 - أبريل - 2021
إيلون ماسك

إيلون ماسك

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استعرض رجل الأعمال الشهير، رئيس شركتي “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للفضاء، إيلون ماسك، سيارة “بيك آب” ذات مقود شبيه بمقود الطائرة.

وتجاوزت شركة “تسلا” توقعات المحللين لها في عدد السيارات التي ستنتجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

يشار إلى أن إيلون ماسك مؤسس شركة “تسلا” المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، قد خسر في آذار الماضي، 6.2 مليار دولار، بسبب تراجع أسهم شركته، بحسب موقع مجلة “فوربس” الأمريكية.

ووفقا لهذه الخسارة فقد تراجعت ثروة ماسك وقتها إلى 150.9 مليار دولار بعد أن فقد سهم “تسلا” 32.25 دولار من قيمته، ووصل إلى 620 دولارا مقابل السهم الواحد، وبذلك يحل ماسك في المركز الثالث بين كبار أثرياء العالم بعد مدير شركة أمازون جيف بيزوس، 175.4 مليار دولار، ومدير مجموعة مويت هنسي لوي فيتون، برنار أرنو، 155.6 مليار دولار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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