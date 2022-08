بالفيديو: إيلون ماسك يستعرض سيارة ذات "مقود" غريب!

استعرض رجل الأعمال الشهير، رئيس شركتي “تسلا” للسيارات و”سبيس إكس” للفضاء، إيلون ماسك، سيارة “بيك آب” ذات مقود شبيه بمقود الطائرة.

وتجاوزت شركة “تسلا” توقعات المحللين لها في عدد السيارات التي ستنتجها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.

The simulation is really struggling to make this look real @elonmusk #cybertruck #Video #Tesla 🤩

@elonmusk pic.twitter.com/6poI2ES0Gn

— Tesla Owners of Austin (@AustinTeslaClub) April 16, 2021