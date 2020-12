بالفيديو: ابتكار “درونز” مخصصة لإنقاذ الناس من الغرق

يلاقي الاف الناس سنويا مصرعهم بسبب الغرق، لا سيما إذا كانوا على مسافة بعيدة جدا من الشاطىء، ورغم التطور الحاصل في العالم إلا أننا لا زلنا نخسر المزيد من الارواح.

وللحد من ارتفاع نسبة الوفيات غرقا حول العالم، تم تطوير “درونز” ذكية مهمتها إنقاذ من يتعرضون للغرق.

أصبحت الطائرات المسيرة “درونز” جزءا من حياة البشر في السنوات الأخيرة، بداية من الاستخدامات العسكرية وصولا إلى الاستخدامات المدنية.

وبينما يتم استخدامها على نطاق واسع في المجالات العسكرية، فإن الطائرات المسيرة المخصصة للأغراض المدنية أصبحت أكثر تنوعا وأكثر قدرة على تلبية احتياجات البشر في العديد من المجالات حتى أصبحت جزءا من خطط الطوارئ الخاصة بإنقاذ من يتعرضون للغرق.

ويظهر مقطع فيديو نشره موقع “تيك إنسيدر” البريطاني طائرة مسيرة تم تطويرها لتكون قادرة على تلبية احتياجات خدمات الطوارئ وعمليات الإنقاذ التي تستهدف حماية البشر من الغرق.

وبحسب الفيديو، تقوم الطائرة المسيرة بالإقلاع والوصول إلى من يتعرض للغرق في وقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية للإنقاذ وهو ما يعني أن فرصة النجاة أصبحت أكبر.

وتقوم تلك الدرونز بإلقاء وسائل خاصة بالنجاة بالقرب ممن يتعرض للغرق حيث يمكنه استخدامها في الوصول إلى بر الأمان أو منحه الوقت الكافي للتماسك حتى يصل إليه من يقوم بإنقاذه.

Lifeguard drones are now saving humans from drowning pic.twitter.com/Ge8jeQpnsl

— Tech Insider (@techinsider) December 15, 2020