بالفيديو: اختراع علمي ثوري.. "سمكة" بقلب بشري‏

استطاع علماء من جامعتي هارفرد وإمروي صنع سمكة من خلايا عضلة قلب بشري، يمكنها التحرك والنبض تلقائياً، مستخدمة القوة ‏ذاتها التي تعمل بها قلوبنا‎.‎

وتمكن العلماء من تطوير النظام الدموي المصغر، والاستعانة به لجعل السمكة تسبح وتتحرك بنبضات معينة لأكثر من 100 يوم‎.‎

ويسعى المخترعون لأن يتمكن الجهاز المزود بالخلايا العضلية من استبدال القلوب البشرية لمن يحتاجون إلى عمليات زراعة مستقبلا، ‏وفقا للبحث المنشور في مجلة “ساينس” العلمية‎.‎

وهذه “السمكة” تتميز بخاصيتين قد يسهمان في تحقيق ذلك، أولاهما أنها تتمكن من الحركة بشكل تلقائي، دون حاجة لدفع أوتوماتيكي، ‏كما أنها تعمل بحركة ميكانيكية، وفقا لما ذكره موقع “ساينس أليرت”، الذي نشر فيديو للتجربة أظهر “السمكة” وهي تتحرك تلقائيا‎.‎

وهذه الدراسة من شأنها أن تساعد الباحثين في إلقاء نظرة معمقة على الأسباب المؤدية لأمراض القلب، بحسب الموقع‎.‎

مهندس الطب الحيوي، كيفن كيت باركر، الباحث في جامعة هارفرد يقول: “هدفنا الأسمى هو أن نتمكن من تطوير قلب قد يعوض قلبا ‏مشوها لدى الأطفال”. وأشار إلى أنه من السهل صنع شيء يشبه القلب، لكن العديد من التحديات لا تزال ماثلة أمام التوصل إلى عضو ‏بشري عامل بالكامل‎.‎

وبنيت “السمكة القلبية” على جهود سابقة، قام خلالها علماء بصنع قنديل بحر باستخدام عضلات قلب جرذ‎.‎

وتحوي السمكة على طبقتين من الخلايا العضلية على كل جانب من ذيلها، فعندما تنقبض إحداها تنبسط الأخرى، لتثير حركة ‏ميكانيكية تلقائية تحفز الجانب المشدود على الانقباض والآخر على الانبساط، في حركة متوالية مستمرة‎.‎

وتستلهم هذه الحركة من عضلات أجنحة الحشرات، حيث تم تأكيد أن حركة الانقباض تفعّل القنوات الأيونية التي تساهم في انقباض ‏العضلات وانبساطها‎.‎

الباحث من جامعة هارفرد، مهندس الطب الحيوي، كيل يونغ لي، قال إنهم تمكنوا من وصل الإشارات الإلكتروميكانيكية بين طبقتي ‏العضلات في ذيل السمكة، ما أدى إلى خلق دورة يساهم فيها انقباض عضلة على شد الأخرى‎.‎

وأوضح باركر أن الباحثين لم يلجؤوا إلى استخدام نموذج للقلب في اختبارهم، بل حاولا عوضا عن ذلك التعرف على مبادئ الفيزياء ‏الحيوية التي تدير عمل القلب، واستخدموها كمرجع في إعادة استنساخ النظام الدموي‎.‎