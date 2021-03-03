بالفيديو: الكشف عن أول تلفزيون قابل للطي

كشفت شركة إلكترونيات النقاب عن أول شاشة تلفزيون قابلة للطي بحجم 165 بوصة، والتي يمكن طيها وإخفاؤها في الأرض عندما لا تكون قيد الاستخدام.

وتتكون الشاشة من 5 لوحات MicroLED منفصلة، عندما يتم تشغيلها بضغطة زر واحدة، تخرج من الأرض وتأخذ مكانها لتكون شاشة واحدة بجودة 4k.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تقول شركة ”سي سييد“ المصنعة، إن لوحات MicroLED أكثر إشراقا من OLED وتقدم المستوى العالي ذاته من تباين الألوان وأطياف الأسود العميقة.

وتسمى الشاشة الفاخرة ذات القاعدة الألومنيومية ”M1″، ويبلغ سعرها 400 ألف دولار، وهذا المبلغ لا يشمل تكلفة التثبيت، الذي يتطلب مساحة كافية لإخفاء الشاشة تحت الأرض.

وقالت الشركة عن الشاشة على موقعها: ”بضغطة زر واحدة، تفتح الأرضية وفي غضون ثوان، يرتفع عمود أنيق من الألومنيوم بهدوء وتستقر الشاشة ذات الـ 165 بوصة بسلاسة لتوفير تجربة ترفيهية مذهلة للمستخدمين“.

ومن المقرر تسليم الشاشات إلى العملاء في الربع الثالث من هذا العام، وهي متوافرة بعدة ألوان بما في ذلك الذهبي والأسود والتيتانيوم.

وقال سواتيك مدير شركة سي سييد: ”توفر شاشة M1 تجربة ترفيه فريدة من نوعها دون المساس بديكور الغرفة، وهي الحل المثالي الوحيد لدمج أنظمة التلفزيون الكبيرة في التصميم الداخلي المعاصر“.

يذكر أن شركة إل جي قد سبق وكشفت عن شاشة OLED قابلة للطي، لكنها كانت بحجم 65 بوصة فقط وتعتمد على تقنية مختلفة.