بالفيديو: الكشف عن قدرات خارقة يتمتع بها خرطوم الفيل

أظهرت دراسة جديدة أن الفيلة قادرة على استنشاق طعامها بسرعة مذهلة تبلغ 335 ميلًا في الساعة، وهو ما يعادل 30 مرة أسرع من السرعة المسجلة عند العطس البشري (سرعة الزفير).

تستخدم هذه المخلوقات الضخمة خراطيمها في عملياتها المختلفة على رأسها عملية تناول الطعام، حيث تتغذى الفيلة على النباتات الخفيفة الوزن، مثل الجذور والأعشاب والفاكهة واللحاء.

لمعرفة كيفية استخدام الفيلة لخراطيمها، قام علماء من “Georgia Tech” بتصوير الأجزاء الداخلية والخارجية من جدران خراطيم الفيلة للتحقق من قدرتها على الشفط.

بحسب الدراسة المنشورة في مجلة “Royal Society Interface”، ركز العلماء الأمريكيون على قدرة الشفط في الخراطيم خصوصا شفط الماء والتقاط بعض المكعبات.

قال مؤلفو الدراسة: “لقد سجلنا قيام الفيلة باستخدام الشفط لانتزاع الطعام وتناوله، حيث كان يُعتقد سابقًا أن عمل الخرطوم يقتصر على الأسماك”.

لقد أظهر العلماء أن الفيلة تستخدم هذا السلوك مع عدد كبير من العناصر الصغيرة وكذلك للأشياء الفردية المسطحة مثل الرقائق، بحسب “ديلي ميل”، واكتشف العلماء أثناء التجارب صوت شفط مرتفع جدا مصحوبًا بعملية الشفط حيث يتم سحب الطعام بسرعة مذهلة إلى طرف الخرطوم.

ولاحظ العلماء أن الفيلة تستطيع التحكم بقدرة الشفط لديها حيث تتجنب كسر الاشياء الهشة الصغيرة.

وقام الباحثون بدراسة وقياس الضغط الذي تولده الفيلة واستنتجوا أن الفيلة يمكن أن توسع حجم خرطومها بنسبة تصل إلى 64 في المئة لتسحب المزيد من الماء، وذلك بحسب “سبوتنيك”.