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بالفيديو: المرآة الذكية ... تحميك من زحام صالات الـ "جيم"

2 - مارس - 2021
ممارسة الرياضة-تعبيرية

ممارسة الرياضة-تعبيرية

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يعتاد بعض الناس على ممارسة الرياضة داخل صالات الـ “جيم”، خلال أيام العطلة الأسبوعية أو حتى بعد انتهاء وقت العمل للحفاظ على جسم رياضي.

لكن إجراءات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي فرضت على الكثير من الناس بدائل جديدة بعضها يعتمد على التقنيات الحديثة، من أجل ممارسة الرياضة.

وتعد المرآة الذكية إحدى التقنيات الحديثة التي تم تطويرها في زمن كورونا لتساعد الرياضيين في ممارسة الرياضة داخل المنزل دون أن يشعروا بالعزلة التامة.

ونشرت وكالة “بلومبرغ” مقطع فيديو، قالت إنه يرصد طريقة استخدام المرآة الذكية عند ممارسة الرياضة بواسطة أجهزة الـ “جيم” سواء في صالات ألعاب خالية أو حتى داخل المنزل.

وتتميز تلك المرآة بأنها مزودة بكاميرا وبرنامج إلكتروني يمكنها من تحديد حركة أعضاء الجسم بدقة وإظهار الشخص بعدة صور تجعله يشعر وكأنه في صالة مزدحمة باللاعبين.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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