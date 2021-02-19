بالفيديو: “باناسونيك” تطرح قطاً آلياً… لهذا السبب!

طرحت شركة “باناسونيك” اليابانية قطا آليا لمن لا يرغبون في امتلاك واحد حقيقي داخل المنزل. ويمنح القط الروبوت “نيكوبو” الكثير من الألفة مع زيادة التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي بسبب جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وتم اختراع “نيكوبو” بالتعاون مع مختبر “ميشيو أوكا” للتكنولوجيا من جامعة تويوهاشي، وهو يشبه إلى حد كبير “قط عالق داخل جورب”.

ولدى “نيكوبو” العديد من المميزات المرضية لعدد كبير من المستهلكين، ومنها قدرته على تمييز الوجوه باستخدام الكاميرا الملحقة به، والاستماع إلى صوتك والاستجابة له عبر ميكروفونات الاتجاهات المزود بها، كما أنه يتفاعل عند لمسه أو معانقته بفضل امتلاكه لمستشعرات تعمل باللمس، بحسب موقع “غيزمودو”.

وفي المقابل لدى القط “نيكوبو” سمات غير لطيفة، مثل إطلاق الريح، فضلا عن أنه لا يتتبع صاحبه داخل الغرفة مثل القط الحقيقي، وقدراته الحركية الوحيدة تنحصر في الدوران والنظر للأعلى وللأسفل.

كما أن لـ”نيكوبو” مفردات لغوية محدودة، وهو قادرة على التحدث بجمل يابانية كاملة بطريقة مشابهة لطفل صغير.

لكن لن يكون شراء القط الآلي “نيكوبو” ميسورا في المستقبل القريب، وذلك لأن شركة “باناسونيك” تخطط لبيع 320 وحدة منه فقط في مرحلة التشغيل الأولى لإنتاجه، على أنها تتوقع أن يكون متاحا في آذار 2022، وهو توقيت تعتقد أن سيشهد انتهاء جائحة “كورونا”.

وتبيع “باناسونيك” حيوانها الأليف مقابل 360 دولارا تقريبا، لكن سيكون إلزاميا على من تمكنوا من حجزه مسبقا أن يدفعوا 10 دولارات شهريا، مقابل الحصول على ميزات مثل اقتران الهاتف الذكي والتحديثات، وذلك بحسب “سبوتنيك”.