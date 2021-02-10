بالفيديو: “بركان الجليد” في كازاخستان… تفاصيل “مثيرة”

"بركان" جليدي غير معتاد في كازاخستان

تُعرف منطقة ألماتي في كازاخستان بأنها مغطاة بطبقة سميكة من الثلج والجليد، ولكن الطقس القاسي لم يمنع آلاف الناس من زيارة “بركان الجليد” في المنطقة.

ويقع الهيكل المتجمد على ارتفاع 45 قدما فوق نبع تحت الأرض ما يزال ينفث المياه التي تتجمد على الفور تقريبا، وتضيف طبقات على التصميم المخروطي.

وتشكل بركان جليدي أصغر في المنطقة العام الماضي، لكن السكان المحليين يقولون إن أحدث بركان هو أول ما يقوم باستمرار برش جزيئات الماء من الفتحة العلوية، التي تبدو مثل الدخان المنبعث من بركان مليء بالحمم البركانية.

وخلقت المياه المستمرة أيضا حلبة تزلج طبيعية في قاعدتها، ومع ذلك، خلال فصل الصيف، تُغطى هذه المنطقة بالنباتات الخضراء.

ويقع التكوين بين قريتي Kegan وShrganak، اللتين تقعان على بعد زهاء أربع ساعات من العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، أستانا سابقا، وفقا لتقارير Tengri Travel.

وعثر إرني أوستونو، على أكوام الجليد المخروطية الشكل يوم الأحد في “أوفال بيتش” في سوجاتوك بولاية ميشيغان.

وكانت الأمواج تحت الجليد تدفع المياه لأعلى من خلال الفتحة، وتؤدي إلى ما يشبه الانفجار البركاني.

وكتبت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية على “تويتر”،: “كان يوما رائعا لزيارة الشاطئ ومشاهدة الأمواج تتفاعل مع الجليد”.

وقال كورت سبهولتن، عالم الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية في Grand Rapids، لصحيفة USA Today: “تحدث براكين الجليد في المواقع التي تضرب فيها الأمواج، الجليد المتراكم على الساحل ببعض القوة”.

وتتشكل هذه البراكين على حافة الجرف الجليدي، بسبب حركة الأمواج العالية التي تضرب وجه التكوين.

على الرغم من حدوثه بشكل شائع في المنطقة، إلا أن الظروف يجب أن تكون مثالية لتكوين الهياكل الجليدية.

وكذلك درجات الحرارة يجب أن تكون باردة بدرجة كافية، وارتفاع الأمواج ثلاثة أقدام على الأقل كما يجب تغطية المنطقة بالجليد.

وينفجر بواسطة طاقة الأمواج أسفل الجرف الجليدي، ما يدفع الماء للأعلى من خلال الفتحات، وذلك بحسب “ديلي ميل”.