بالفيديو.. بركان هاواي يثور ويطلق نيرانه

بدأ بركان كيلاويا في هاواي بالثوران داخل فوهته العليا، الخميس، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وذلك بعد أقل من شهر من توقف البركان وجاره الأكبر مونا لوا عن إطلاق الحمم البركانية.

وقالت الهيئة إن مرصد بركان هاواي اكتشف توهجا في صور كاميرا الويب تشير إلى أن كيلاويا بدأ في الثوران داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان.

بركان كيلاويا

1- تقع قمة كيلاويا داخل “حديقة براكين هاواي الوطنية” وبعيدا عن المجتمعات السكنية.

2- يعد كيلاويا أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم.

3- ثار آخر مرة لمدة 16 شهرا بدءا من سبتمبر 2021.

4- لمدة أسبوعين تقريبا بدءا من 27 نوفمبر، شهدت هاواي بركانين يقذفان حمما جنبا إلى جنب عندما ثار مونا لوا لأول مرة منذ 38 عاما. وتوقف كلا البركانين عن الانفجار في وقت واحد تقريبا.

5- في وقت سابق من الخميس، رفعت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية مستوى التأهب لبركان كيلاويا بسبب علامات على أن الصهارة تتحرك تحت سطح القمة، في إشارة إلى احتمال ثوران البركان