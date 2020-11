بالفيديو: بعد سنوات … مركبة فضائية بحمولة “ثمينة جدا” تصل إلى الأرض

تقترب مركبة فضائية من الوصول للأرض بعد سنوات من وجودها في المجرة، وتكمن أهمية هذه المركبة أن على متنها حمولة ثمينة جدا .

وتصل المركبة اليابانية “Hayabusa2” إلى كوكب الأرض في 6 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستهبط في منطقة ووميرا في أستراليا.

وبحسب موقع “فوكس نيوز” فإن المركبة اليابانية محملة بكنز ثمين وهو عبارة عن كمية 100 ملليغرام من تربة كويكب قريب في مجموعتنا الشمسية، لتواصل مهامها بالسفر إلى كويكبات أخرى في المستقبل.

وقال مدير المشروع العالم، يويتشي تسودا، في تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة: “نحن الآن في مسار الهبوط إلى الأرض. سينخفض الارتفاع الآن تدريجيا باتجاه ووميرا”.

وتشير الأبحاث إلى أن المادة التي استطاعت المركبة اليابانية حملها إلى كوكب الأرض ثمينة جدا لأنها أخذت عن طريق مقذوف حفر سطح كوكب “Ryugu” وأخذ عينات من تحت سطح التربة لم تتأثر بالإشعاعات الفضائية، مما يجعلها تمل في طياتها بيانات مهمة جدا وقد تكشف عن الكثير من الأسرار.

ويعتقد العلماء أن المركبة التي تديرها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “JAXA”، قد التقطت ما لا يقل عن 100 ملليغرام من تربة الكويكب.

It's now Nov. 26 in Japan

This day in 2005 spacecraft Hayabusa landed on an asteroid Itokawa to collect its sample.

Currently Hayabusa2 is on the mission to collect samples of asteroid Ryugu, and actually returning to the earth in about 10 dayshttps://t.co/bB3H9kxUdm pic.twitter.com/vUArbQ1iK5

