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بالفيديو.. تطوير تطبيق لترجمة “مواء القطط”

منذ 3 ساعات
قطة - تعبيرية

قطة - تعبيرية

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تعتبر هواية تربية القطط، من أحمل الهوايات لدى الكثير من الأشخاص، الذين يتحملون عبء مصاريفها والعناية بها، إذ يمرحون معها ويدعونها بأسماء يطلقونها عليها ، ولكن أحيانا لا يستطيع الانسان تمييز ما يريده القط من خلال كثرة الحركة أو المواء بشكل غير مألوف .

طوّر خافيير سانشيز، مهندس سابق في خدمة المساعد الصوتي لأمازون “أليكسا”، تطبيقاً يترجم مواء القطط، لكي يتمكن أصحابها من فهمها أكثر، وذلك بحسب موقع “نيوز هاب”.

“MEOTALK”، يحوّل المواء إلى كلمات يمكن أنّ يفهمها البشر، وذلك عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، علماً أنّ القطط لا تشترك اللغة نفسها، ما جعل من المهمة أكثير تعقيداً، بحسب مطوّرها.

وقال سانشيز إنّها “ليست لغة، بل يتشارك القطط الكلمات ولا يتواصلون مع بعضهم البعض”، مضيفاً “القطط لا تتناغم أبداً مع بعضها، ولكل منها أسلوب مختلف في التعبير”.

ووجد الفريق المطوّر للتطبيق أن القطط غالباً ما يكون لها تسع مقاصد مختلفة تمثل الحالة المزاجية لها عندما تميئ، ومنها “أنا جائع” أو “أنا سعيد” أو “أنا أتألم” أو “دعني وشأني”.

وأكّد سانشيز أنّه استخدم خبرته في عمل المساعد الصوتي الخاص بأمازون “أليكسا”، لكي يطوّر هذه الأداة الموجهة لمحبي القطط، مضيفاً أنّ التطبيق مخصص للتطوير والتعديل من قبل المستخدمين، إذ بإمكانهم تحميل أصوات قطتهم، ومن ثم الحصول على ترجمتها.

كما يمكن لمستخدمي التطبيق، تقديم ملاحظاتهم حول دقة الترجمات، لإنشاء قاعدة بيانات خاصة بقطتهم، ما يساعد برامج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في فهم صوت كل قطة بشكل أفضل، وكلما زاد استخدام التطبيق، أصبح أكثر دقة.

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