بالفيديو: تقنية ثورية قادرة على رؤية الأجسام المخفية من على بعد ميل

طور العلماء في الصين ليزر يمكنه تحديد موقع كائن مخفي من على بعد ميل واحد.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال ” جاء فيه …

قام الباحثون بإخفاء دمية داخل شقة وأطلقوا باعث ليزر على موقعها ، واستطاعوا تحديد موقع الدمية عن طريق حساب المدة التي استغرقتها الفوتونات لضرب أجزاء مختلفة من الغرفة والعودة إلى الليزر.

إنّ هذه التقنية ، المعروفة بالتصوير غير المباشر (NLOS) ، يمكن أن يستخدمها الجيش للعثور على أهداف العدو أو فرق الإنقاذ للعثور على الضحايا.

كما يمكن أن تكون مفيدة في مساعدة السيارات ذاتية القيادة على اكتشاف المشاة والمركبات الأخرى من خلف المباني.

طور فريق في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين هذه التقنية الجديدة.

قاموا بتثبيت باعث ليزر في حرم المدرسة في شنغهاي ثم أخبأوا دمية خلف شاشة في شقة على بعد ميل تقريباً.

من موقعهم في المدرسة ، أرسلوا ليزر نابض إلى الشقة.

فضربت بعض الفوتونات من الليزر جدار الشقة وارتدت إلى جهاز استشعار بجوار الجهاز الباعث.

في حين قد اصطدمت جزيئات أخرى بالدمية وانعكست مرة أخرى على جدار الشقة قبل العودة إلى المستشعر.

بالنظر إلى الوقت الذي استغرقته الفوتونات للسفر بين المواقع المختلفة ، تمكنوا من معرفة كيفية وضع كل جزء من الدمية عبر الجدار وتكوين صورة ثلاثية الأبعاد لها.

وقال الباحثون أنهم تمكنوا من تحديد موضع الدمية باستخدام وقت سفر الفوتونات لأن سرعة الضوء ثابتة.

وكانت التجارب السابقة قادرة فقط على تحديد موقع الأشياء من حوالي 10 أقدام بعيداً ، لأن الجسيمات في الهواء والضوء البيئي الضال يشوش أجهزة الاستشعار.

للتغلب على هذه العقبات ، استخدم الباعث والمستشعر، مجموعة متنوعة من التلسكوبات التي تحد من تداخل الإشارات.

تم تجهيز المستشعر أيضاً بعدسات متعددة لمنع الضوء الضال من التأثير عليه ، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، وتم تعديل خوارزمية التصوير للنظام لمراعاة الظروف الخارجية بعيدة المدى.

وكتب الباحثون في تقرير جديد في Proceedings Of The National Academy Of Sciences: “هذا النطاق هو حوالي ثلاثة مرات أطول من التجارب السابقة”.

“ستفتح النتائج سبلاً لتطوير تقنيات التصوير NLOS والتطبيقات ذات الصلة لظروف العالم الحقيقي.”

تمكن العلماء أيضاً من التمييز بين الأشياء المختلفة الموضوعة على بعد حوالي 3.7 بوصة.

في حين أن التصوير عبر NLOS سيكون له استخدامات واضحة في العمليات العسكرية ، ومن قبل الشرطة وطواقم الطوارئ ، اقترح الباحثون أنه يمكن أن يساعد أيضاً السيارات ذاتية القيادة في الكشف عن المركبات والمشاة غير المرئيين.

وقال الفيزيائي وو تشن لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: “على سبيل المثال ، يمكن استخدام الأرض أو جدران المبنى لعكس الضوء، حتى عندما يكون السطح غير متساو”.