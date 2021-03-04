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بالفيديو: تلسكوب هابل يكتشف "حيوانات" مذهلة في الفضاء!

4 - مارس - 2021
صورة للفضاء

صورة للفضاء

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مقطع فيديو يظهر بعض الاكتشافات الغريبة التي رصدها تلسكوب هابل في الفضاء السحيق.

وقامت الوكالة بمطابقة كل شكل من الأشكال الغربية التي رصدها التلسكوب مع بعض الحيوانات الموجودة على الأرض، ونشرت مقطع فيديو صغيرا على صفحتها الرسمية في “تويتر” يظهر عملية المطابقة (التشبيه).

وكتبت الوكالة تعليقا مختصرا على الفيديو، جاء فيه: “الأرض مليئة بالمخلوقات المذهلة، لكن هابل اكتشف بعض أصدقاء الحيوانات في الكون أيضًا!”.

ويظهر في الفيديو عددا من الأشكال الفضائية (مجرات ونجوم وغيرها) التي قامت الوكالة بمطابقة أشكالها مع بعض الحيوانات مثل النسر والفأر والحوت ورأس الحصان، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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