بالفيديو: تلسكوب هابل يكتشف "حيوانات" مذهلة في الفضاء!

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، مقطع فيديو يظهر بعض الاكتشافات الغريبة التي رصدها تلسكوب هابل في الفضاء السحيق.

وقامت الوكالة بمطابقة كل شكل من الأشكال الغربية التي رصدها التلسكوب مع بعض الحيوانات الموجودة على الأرض، ونشرت مقطع فيديو صغيرا على صفحتها الرسمية في “تويتر” يظهر عملية المطابقة (التشبيه).

Happy #WorldWildlifeDay! 🐾 🌍 🐦

Earth is full of incredible creatures, but Hubble spotted some animal friends out in the universe, too! pic.twitter.com/Ddd1vF5B71

— Hubble (@NASAHubble) March 3, 2021