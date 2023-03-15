بالفيديو.. جسم مجهول الهوية يضيء سماء طرطوس

انتشرت على مواقع التواصل صور محيرة لجسم متوهج ظهر في سماء طرطوس وقبلها في اللاذقية في سوريا.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ولقطات فيديو لجسم مجهول الهوية، يضيء في سماء محافظة طرطوس السورية، فيما ذكر آخرون أنه تمت مشاهدته في سماء مدينة اللاذقية أيضا.

وتظهر اللقطات جسما متوهجا يميل لونه إلى الأحمر المتلهب في سماء طرطوس الساحلية، ما أثار الهلع عند الكثيرين.

وذكر حساب “الفلكية العربية السورية” في “فيسبوك”، أن “ظهور جسم مضيء في سماء محافظة طرطوس السورية قد يكون مصدره شعلة مصانع أو شعلة باخرة انعكست على ذرات الماء المتبلورة في الغيوم وشُكل هذا الجسم وفي النهاية هي ظاهرة طبيعية سببها الأعمال البشرية تحدث بسماء أكثر من دولة… وبعد البحث والتدقيق تبين أنة منطاد جوي”

وفي الوقت الذي استغرب فيه السكان هذه الظاهرة، انتهز آخرون الفرصة للتحدث حول “الصحون الفضائية”، بينما علّق أخرون باقتراب “نهاية العالم” أو بانفجار بركان ما في مدينة طرطوس.

فيديو متداول لجسم غريب في سماء مدينة #طرطوس في الساحل السوري ولكن تبين انه الجسم الذي ظهر في سماء طرطوس

عبارة عن منطاد جوي . pic.twitter.com/v21QvGUYwu — علي الدندشي alialdandashi (@alialdandashi) March 11, 2023