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بالفيديو: رخويات تقطع رأسها وتقوم بإعادة بناء جسم جديد

10 - مارس - 2021
رخويات

رخويات

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اكتشف علماء يابانيون نوعا من الرخويات تتميز بقدرات فريدة، كقطع رأسها بنفسها وإعادة بناء جسم جديد بالكامل.

وتستغرق العملية بدءا من التخلص من الرأس وإعادة تشكيل جسم جديد، لأقل من شهر.

وقال ساياكا ميتو، من جامعة نارا “لقد اندهشنا من رؤية الرأس يتحرك بعد الانشطار عن الجسم”، بحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية.

ويعتقد العلماء أن الرخويات البحرية ربما تكون قد طورت هذه التقنية كوسيلة للتخلص من الطفيليات في أجسامها.

ويعتمد الجزء الأساسي الآخر من هذه الحيلة عن طريق العثور على مصدر طاقة في وقت لاتمتلك فيه جهازا هضميا.

كما يعتقد العلماء أن الرخويات البحرية تستخدم طاقة عملية التمثيل الضوئي التي تحدث داخل الخلايا التي حصلت عليها من الطحالب التي أكلتها.

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