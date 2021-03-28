بالفيديو: رقصة طفل نياندرتال على ساحل البحر تحير العلماء

أثارت الاكتشافات التي وجدت على سواحل إسبانيا حيرة العلماء بسبب شكلها الغريب وتموضعها وأشكالها التي يعود لأكثر من 100 ألف عام.

وأظهرت الدراسة حديثة أن آثار الأقدام المكتشفة في الرمال على أحد الشواطئ الإسبانية قد تركها طفل نياندرتال قبل 100 ألف عام.لكن المثير الذي أوجدته الدراسة أن آثار أقدام الطفل تشير إلى أنه كان “يقفز بشكل غير منتظم كما لو أنه كان يرقص”.

تم الكشف عن آثار الأقدام (البصمات) بسبب الطقس العاصف وعمليات المد والجزر في حزيران عام 2020، ورصدها زوجان من علماء الأحياء بالمصادفة كانا يمشيان على الرمال.

وبحسب “ديلي ميل” فقد عثر الزوجان على ما يعتبر حفرة مائية لإنسان نياندرتال، على شاطئ ماتالاسكاناس في إسبانيا يعود تاريخها إلى 100 ألف عام، وتحديدا إلى أواخر عصر البليستوسين.

ويؤكد علماء الحفريات من جامعة “هويلفا” أن هذا الاكتشاف هو أقدم مثال معروف لآثار أقدام إنسان نياندرتال في تلك المنطقة.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=7XDzaEIfZ0s&feature=emb_title

وعثر في مكان الاكتشاف على 87 أثرا لأقدام في الموقع، بما في ذلك دليل على إحدى الآثار المثيرة لطفل نياندرتال كان يقفز وربما يرقص عبر الرمال.

ويقول مؤلف الدراسة إدواردو مايورال، إن تتبع إنسان نياندرتال الأوائل صعب جدا لأنه غالبًا لا توجد عظام متبقية له، حيث تحللت جميعها، لذا فهم (الباحثون) يعتمدون على آثار الأقدام والسجلات الأحفورية الأخرى.

وأوضح أن “المعلومات البيولوجية والأخلاقية لمجموعات أشباه البشر القديمة في ظل عدم تواجد بقايا عظام، يتم توفيرها من خلال دراسة آثار أقدامهم الأحفورية، والتي تظهر لنا لحظات معينة” مجمدة من أنشطتهم.

وقام الباحثون بمراجعة آثار الأقدام من خلال نماذج ثلاثية الأبعاد وأخذوا تحليلاً مفصلاً للرسوبيات والبيئة التي تم العثور فيها على الآثار.

A wonderful story for #FossilFriday Neanderthal child’s dancing feet leave a mark on Spanish beach https://t.co/yTuUJctO8R — Prof Jamie Woodward (@Jamie_Woodward_) March 26, 2021

واكتشف الفريق أن آثار الأقدام لها كعب مستدير، وقوس طولي، وأصابع قصيرة نسبيًا، وإصبع قدم كبير غير قابل للعكس إلى الخلف.

وبين مايورال: “إن تمثل أقدم سجل في العصر البليستوسيني العلوي لآثار أقدام إنسان نياندرتال في العالم”.

¡Huellas de neandertales en la costa de Huelva! “Tracking late Pleistocene Neandertals on the Iberian coast”https://t.co/jPh2NXT8lx pic.twitter.com/keYCAuEbD3 — Luis Collantes (@LuisCollantesR) March 14, 2021

ومن بين 87 قدما، كان 37 قدما منها مكتملا بما يكفي ليعكس حجم قدم الإنسان البدائي، حيث يتراوح طولها من 5 بوصات (12.7 سنتمترا) إلى 11 بوصة (أكثر من 27 سنتيمترا)، وذلك بحسب “سبوتنيك”.