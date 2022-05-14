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بالفيديو.. سبيس أكس تطلق حزمة أقمار صناعية لخدمة “ستارلينك” للإنترنت

منذ 20 دقيقة
شركة سبيس أكس

شركة سبيس أكس

أسوشيتد برس
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أطلقت شركة سبيس أكس، الجمعة، صاروخا من كاليفورنيا حاملا 53 قمرا صناعيا لخدمة ستارلينك للإنترنت.

وأنطلق الصاروخ “فالكون 9” من قاعدة فاندنبرغ الفضائية، وبعد دقائق هبط القسم الأول من الصاروخ في المحيط الهادئ، فيما استمر القسم الثاني برحلة في مدار أرضي منخفض.

ونشرت أقمار ستارلينك الصناعية بعد حوالي ساعة من وصول الصاروخ للمدار.

وتوفر أقمار ستارلينك الصناعية خدمات الإنترنت في مناطق عديدة حول العالم.

وكشفت شركة سبيس إكس إن خدماتها للإنترنت أصبحت تغطي 32 دولة حول العالم، من بينها الولايات المتحدة، وبولندا، وأوكرانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وإيطاليا، وأجزاء من أستراليا، بحسب تغريدة للشركة.

وتمتلك شركة سبيس إكس مئات من أقمار ستارلينك التي تدور حول الأرض على ارتفاع 550 كيلومترا في المدار.

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