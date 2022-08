نشر مراسل شبكة “سي بي إس نيوز” جاي أوبراين على تويتر فيديو لسقوط جرم سماوي.

وكان قد أفاد صحفيون في وقت سابق بأنه في ليلة 13 نيسان، حلق الكويكب 2021 GW4 بالقرب من الأرض. بعده عن الأرض لم يتجاوز أربعة أمتار. ووفقًا للخبراء، لم يشكل خطرًا على كوكبنا.

WOAH! Big flash and streak across sky in West Palm Beach. Happened moments ago while we were on Facebook Live for a @CBS12 story.

Working to figure out what it was. pic.twitter.com/VDl9pFtb3h

— Jay O’Brien (@jayobtv) April 13, 2021