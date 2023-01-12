الخميس 19 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 12 يناير 2023 |
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بالفيديو.. سيارة "تيسلا" تتسبّب بحادث سير مروّع بين 8 مركبات

منذ ساعة واحدة
سيارة "تيسلا"

سيارة "تيسلا"

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رصدت كاميرا مراقبة مثبتة على جسر في ولاية كاليفورنيا الأميركية لحظات وقوع حادث مروّع تسببت به سيارة “تيسلا” الذاتية القيادة، في واقعة تثير الأسئلة بشأن أمان هذه المركبة الكهربائية.

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الحادث وقع على طريق جسر خليج سان فرانسيسكو في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن السلطات كشفت عن الفيديو أخيرًا.

هذا وأدى الحادث أدى إلى تحطم ثماني مركبات وجرح 9 أشخاص، بينهم طفل في الثانية من عمره.

بحسب الفيديو، غيّرت سيارة “تيسلا” مسارها في الطريق السريعة، وذلك قبل أن تخفض سرعتها بشكل كبير ومفاجئ، مما أدى إلى اصطدام السيارة التي خلفها بها، وتتالت عمليات الاصطدام التي كان بعضها قويًا.

بعد الحادث، اضطرت السلطات المحلية إلى إغلاق الجسر لمدة تزيد على الساعة.

وسيارة “تيسلا” التي كانت في الحادث من طراز “موديل أس”، وتبيّن من التحقيقات أنّ السائق كان يستخدم نظام القيادة الذاتية بشكل كامل، وقال السائق إن السيارة شغلت نظام الكوابح فجأة، مما أدى إلى تخفيض سرعتها بشكل كبير.

والمفارقة أن الحادثة وقعت بعد ساعات من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا”، إيلون ماسك، توفر النظام الذاتي القيادي لسيارات “تيسلا” من نوع “بيتا” في أميركا الشمالية.

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