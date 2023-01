بالفيديو.. سيارة "تيسلا" تتسبّب بحادث سير مروّع بين 8 مركبات

رصدت كاميرا مراقبة مثبتة على جسر في ولاية كاليفورنيا الأميركية لحظات وقوع حادث مروّع تسببت به سيارة “تيسلا” الذاتية القيادة، في واقعة تثير الأسئلة بشأن أمان هذه المركبة الكهربائية.

فقد ذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الحادث وقع على طريق جسر خليج سان فرانسيسكو في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لكن السلطات كشفت عن الفيديو أخيرًا.

هذا وأدى الحادث أدى إلى تحطم ثماني مركبات وجرح 9 أشخاص، بينهم طفل في الثانية من عمره.

بحسب الفيديو، غيّرت سيارة “تيسلا” مسارها في الطريق السريعة، وذلك قبل أن تخفض سرعتها بشكل كبير ومفاجئ، مما أدى إلى اصطدام السيارة التي خلفها بها، وتتالت عمليات الاصطدام التي كان بعضها قويًا.

Video of a self-driving Tesla randomly coming to a stop on the Bay Bridge and causing a pile up. pic.twitter.com/H8peD1Udzd

— Zach Klein (@zachklein) January 10, 2023