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بالفيديو: “‎ “Geelyتطرح سيارة كروس جديدة صنفت من بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطوراً

12 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2022 9:37 صباحًا
شركة "‏Geely‏" الصينية

شركة "‏Geely‏" الصينية

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كشفت شركة‎ Geely ‎الصينية عن سيارة كروس أوفر جديدة صنفت من ‏بين أجمل مركبات فئتها وأكثرها تطوراً‎.‎

وأتت السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات‎ Binye ‎التي طرحتها‎ ‎Geely ‎العام الماضي، لكنها حصلت على هيكل أكثر تميزا ويحمل طابعاً ‏رياضياً قوياً، وتزينت بواجهة أمامية بشبك عريض وفتحات هوائية ‏كبيرة، كما جهزت بعجلات عريضة، وثبت على سقفها من الخلف جنح ‏هوائي بتصميم خاص لزيادة ثبات المركبة على السرعات العالية‎.‎

وزودت هذه السيارة بمصابيح أمامية وخلفية مميزة جدا تعمل بتقنيات‎ ‎LED، كما ثبت على واجهتها الخلفية خط إضاءة بتصميم جذاب، وجهزت ‏قمرتها بمقاعد جلدية مريحة تتسع لخمسة ركاب، وثبت على واجهة ‏القيادة مقود رياضي بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والقيادة، إضافة إلى ‏شاشة لمسية متطورة كبيرة للتحكم بالكاميرات وأنظمة المولتيميديا، ‏وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية‎.‎

وجهزتها‎ Geely ‎بأنظمة متطورة لتحديد المواقع، وأنظمة لطلب النجدة ‏في حالات الطوارئ، وأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، ونظام تشغيل ‏للمحرك عن بعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات ‏للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية‎.‎

وستطرح السيارة بمحركات‎ BHE15 ‎التوربينية التي تعمل بالبنزين، ‏سعتها 1.4 ليتر، وتولد عزما يعادل 181 حصانا، وستعمل هذه ‏المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات‎.‎

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