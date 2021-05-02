بالفيديو: عودة مركبة إلى الأرض حاملة أربعة رواد فضاء

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بمركبة تابعة لشركة “سبايس إكس” هبطت صباح اليوم الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وفق ما أظهره بث حي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

Recovery vessels are on the way to hoist the Crew Dragon Resilience spacecraft out of the ocean and place it inside the Dragon nest aboard @SpaceX’s Go Navigator recovery ship. pic.twitter.com/J2Nhob3ifq — NASA (@NASA) May 2, 2021

وقام فريق رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي بمهمة استغرقت 6 أشهر على متن المحطة الدولية، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه تم تأجيل رحلة العودة إلى الأرض ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.