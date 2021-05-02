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بالفيديو: عودة مركبة إلى الأرض حاملة أربعة رواد فضاء

2 - مايو - 2021
آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 12:27 مساءً
رائد فضاء

رائد فضاء

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عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بمركبة تابعة لشركة “سبايس إكس” هبطت صباح اليوم الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وفق ما أظهره بث حي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقام فريق رواد الفضاء الأمريكيين مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر ورائد الفضاء الياباني سويشي نوجوتشي بمهمة استغرقت 6 أشهر على متن المحطة الدولية، بحسب الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه تم تأجيل رحلة العودة إلى الأرض ليوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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