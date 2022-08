بالفيديو: عودة مركبة إلى الأرض حاملة أربعة رواد فضاء

عاد أربعة رواد من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض بمركبة تابعة لشركة “سبايس إكس” هبطت صباح اليوم الأحد في البحر قبالة بنما سيتي بولاية فلوريدا، وفق ما أظهره بث حي لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

Recovery vessels are on the way to hoist the Crew Dragon Resilience spacecraft out of the ocean and place it inside the Dragon nest aboard @SpaceX’s Go Navigator recovery ship. pic.twitter.com/J2Nhob3ifq

— NASA (@NASA) May 2, 2021