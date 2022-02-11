بالفيديو: "فورد" تدخل سباق المنافسة مع "تويوتا" في سيارات البيك آب ‏

كشفت فورد عن مركبة‎ Ranger Raptor ‎الجديدة التي يتوقع أن تكون منافساً قوياً لسيارات ‏البيك آب الجديدة من تويوتا‎.‎

وحصلت المركبة الجديدة على تصميم مميز جداً للواجهة الأمامية والمصابيح ما منحها طابع ‏القوة والحداثة، وجهزت بممتصات صدمات ومرايا وفتحات هوائية معدّلة عن تلك الموجودة في ‏مركبات‎ Raptor ‎السابقة، وزودت بعجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز أكثر ‏الطرق وعورة‎.‎

وزودت قمرة هذه السيارة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، ‏وحصلت واجهة القيادة فيها على نظام مولتيميديا متطور، وثبتت على الواجهة شاشتان، شاشة ‏قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات إلكترونية، وشاشة لمسية كبيرة تتوضع بشكل طولي في ‏منتصفه الواجهة، يمكن من خلالها مراقبة محيط السيارة عبر الكاميرات والتحكم بأنظمة ‏المولتيميديا والصوت والعديد من تقنيات المركبة‎.‎

وجهزتها فورد بأنظمة تساعد على التحكم بحركة كل عجلة على حدة أثناء التنقل على الرمال أو ‏الثلوج أو الطرق الوعرة، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وأنظمة للحفاظ على الثبات على ‏المنحدرات والمنعطفات، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية ‏وخلفية، ونظام لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بعد‎.‎

ومن المفترض أن تعلن فورد بشكل رسمي عن كافة مواصفات هذه السيارة في 22 فبراير ‏الجاري، وأن تطرحها بمحركات بنزين توربينية بسعة 3.0 ليتر تولد عزما يعادل 400 حصان ‏تقريبا‎‎ً”.