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بالفيديو.. فيرجن غلاكتيك تكشف عن سفينة فضاء جديدة

3 - أبريل - 2021
سفينة فضاء من فيرجن غلاكتيك

سفينة فضاء من فيرجن غلاكتيك

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يبدو أن المنافسة في طريقها للانتقال من كوكب الأرض إلى الفضاء ، خاصة في مجال السياحة الفضائية

كشفت شركة “فيرجن غلاكتيك” (Virgin Galactic) للسياحة الفضائية التابعة لرجل الأعمال ريتشارد برانسون عن طائرة فضائية جديدة أطلق عليها اسم “في إس إس إميجين” (VSS Imagine).

صممت “في إس إس إميجين” بحيث تكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل أسرع من “سبايس شب تو” (SpaceShipTwo)، وهي الركيزة الحالية لجهود الشركة لبدء أعمالها في مجال السياحة الفضائية في 2022.

وتتطور السياحة الفضائية بشكل سريع! في نيسان 2001 سافر أول سائح في الفضاء: وهو رجل أعمال ومليونير أمريكي باسم “دنيس تيتو”

. قبل ذلك كان السفر إلى الفضاء متاحاً لرواد الفضاء فقط، وذلك في مهمات تم تمويلها وتنفيذها على يد دول ووكالات فضاء رسمية، وليس بشكل شخصي. بعد “تيتو” زار الفضاء سياح آخرون، ممن استضافتهم محطة الفضاء الدولية ودارت بهم حول الكرة الأرضية.

رحلة كهذه تحتاج إلى تأهيل وتمرين، ودفع ملايين من الدولارات، مما يجعلها اليوم في متناول الأغنياء فقط. ولكن هناك شركات خاصة تعمل حالياً وبشكل متسارع على تطوير هذه السياحة، من أجل إتاحتها للجمهور الواسع في المستقبل. فمثلاً، تعمل شركة “جلاكتيك سويت” (“سويتا جلاكتيكا”) على إقامة الفندق الأول في الفضاء.

والفندق هو عبارة عن محطة فضائية تدور حول الكرة الأرضية مرة كل 90 دقيقة. وهي مخصصة لاستضافة السياح لمدة 4 حتى 6 أيام في كل مرة، والسماح لهم بتجربة المكوث في ظروف انعدام الجاذبية ومشاهدة الكرة الأرضية من الفضاء.

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