بالفيديو: “كرة نارية” في السماء هزت النوافذ.. ماذا حدث؟

اكد عدد كبير من سكان الجزء الشرقي من أميركا الشمالية، الأربعاء، مشاهدتهم “كرة نارية” في السماء أدى تحركها وتوهجها إلى اهتزاز النوافذ، فيما يعتقد على نطاق واسع أنها نيزك.

ونقلت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية عن جمعية النيازك الأميركية في نيويورك، إنها تلقت أكثر من 150 تقريرا عن الحادث، الذي شاهده سكان ولايات نيويورك وماريلاند وميشيغان وبنسلفانيا وفرجينيا، ومناطق من كندا.

وحسب الجمعية، فقد تنوع وصف المراقبين للكرة النارية ما بين كونها بيضاء ناصعة مع ظلال صفراء، أو تطلق شرارات حمراء وبرتقالية ودخانا مستمرا، أو قطارا أخضر طويلا ولامعا.

Is it a bird? 🐦 Is it a plane? ✈️ Is it a meteor? ☄️

At the same moment in time, our cameras that face the CN tower in Toronto caught this object. We're not sure what it is or whether it is related. Follow the red circle and you tell us! Comment below! @TourCNTower pic.twitter.com/NCsY9DHFX2

