الجمعة 29 ذو القعدة 1442 ﻫ - 9 يوليو 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: مايكروسوفت تبتكر لعبة تحاكي أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس

29 - مارس - 2021
آخر تحديث: 29 - مارس - 2021 2:43 مساءً
شعار شركة مايكروسوفت

شعار شركة مايكروسوفت

A A A
طباعة المقال

دخلت شركة مايكروسوفت، سوق مستثمري أزمة السفينة الجانحة، إذ أصدرت شركتها الفرعية ”مايكروسوفت للطيران التشبيهي“ لعبة ثلاثية الأبعاد، تتضمن تحليقًا بالطائرة فوق قناة السويس والدوران حول السفينة.

وقد اكتسبت شركة Microsoft Flight Simulator سمعتها من خبرة 38 عامًا في تقديم ألعاب توفر ترجمة واقعية للغاية للعالم الحقيقي، بأن تمنح للاعبين فرصة استكشاف العالم من مقعد الطيار في أوقات فراغهم، دون الحاجة لمغادرة منازلهم.

ويُظهر فيديو يظهر تجربة للعبة، سفينة الحاويات ”ايفر غيفن“ من قمرة القيادة، لطائرة ركاب تحلق على طول قناة السويس المزدحمة بالسفن العالقة.

ويسمع في الفيديو -الذي أعاد نشره على ”تويتر“ المستشار الفني للمدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت ساتيا ناديلا- صوت كابتن الطائرة وهو يقول للركاب: ”هذا هو الممر المائي الذي تعبره معظم سفن التجارة والبضائع العالمية“.

ثم يكتشف قائد الطائرة السفينة العالقة، ويبلغ الركاب أن الطائرة ستدور حولها، قائلًا: ”يبدو أن لديهم مشكلة كبيرة“.

ويشير موقع ”غيك واير“ المتخصص بالتقنية والترفيه، إلى أن لعبة الفيديو المتقنة التي انتجتها ”مايكروسوفت للطيران التشبيهي“ استخدمت الصور العالمية لخرائط بينغ ونظام مايكروسوفت السحابي، جنبًا إلى جنب مع تقنية الذكاء الاصطناعي التي تتيح حركة المرور الحية، ومعطيات الطقس كما هي في حينه“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

تطبيق تعديل الصور
ما هي أفضل تطبيقات تعديل الصور على أندرويد ؟
هاتف آيفون
بأقل من 900 دولار.. آبل تطور آيفون بشاشة كبيرة
مايكروسوفت
مايكروسوفت تستعد لإطلاق خدمة Cloud PC

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

إيفانكا ترامب
سر اختفاء إيفانكا ترامب.. “ورطة كبيرة”
البطيخ
فوائد “غريبة” لقشور البطيخ
فاكهة
لماذا ينصح تناول الفاكهة صباحاً؟